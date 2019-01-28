【知否】知否一劇打破宋代積弱形象　由劇情話你知真相係點

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：煲劇學歷史

有人說，歷史是個任人打扮的小姑娘，那麼小編覺得可以帶點誇張地說，宋代是個被人畫醜了的王昭君。

回想課本上的宋朝，中文堂學的是「靖康恥，猶未雪；臣子恨，何時滅？」；中史堂則是「強幹弱枝、重文輕武、外患頻生」；常識堂更講宋皇逃難到香港，最後投海殉國。

位於香港的宋王臺。（ecampustoday）

總而言之，宋朝的印象就是「弱」和「廢」。不過，上了大學後，就慢慢認識到廢弱宋朝強盛的另一面，須知北宋經濟巔峰時，財富佔世界GDP的25%至30%。

或許宋朝的形象太差，連電視劇也偏好漢唐明清，現在難得有套高質的《知否》（編按：全名《知否？知否？應是綠肥紅瘦》），就讓小編藉此多多和大家一起認識課本外的大宋吧！

女主角一家本住在揚州，後來因父親盛紘升官，舉家遷往東京。此東京非彼東京，日本的東京你可能去得多，劇中的東京則是指北宋的首都開封府。名畫《清明上河圖》描繪的，正正就是這個繁華的東京—汴京。

宋以前，都城規劃往往以行政為目的，例如「百千家似圍棋局，十二街如種菜畦」的唐長安城，商業活動集中於東西兩市，晚間又會實行宵禁，到了宋代，都城發展就開始轉向着重商業。

《知否》一劇以宋朝為背景。（電視劇照）

從《清明上河圖》可以見到，沿汴河兩岸有食店、酒館、茶館、客棧、醫館等，行人落驛不絕，商店不再限於某個區域，同時，營業時間都延長了，宋太祖就曾下令准開夜市：「詔開封府，令京城夜市自三鼓已來，不得禁止。」

清明上河圖。（網上圖片）

記得女主角一家是乘船到開封的嗎？宋代亦是個漕運、海上貿易發展蓬勃的時期，基於傳統經西域的絲綢之路被外族阻擋，宋代積極發展航海貿易，全國共12個官方對外貿易港口。同時，大運河連接沿海的江淮地區與汴京，把中外貨物帶到開封府，造就了東京的繁華。

常言宋代積貧積弱，對待外族的威脅，比起出兵征戰，朝廷更偏向令人氣憤的付錢（歲幣）了事，例如「澶淵之盟」後，宋要向遼年年輸十萬兩銀、二十萬匹絹。然而從另一個角度看，有能力支付百餘年的歲幣，又何嘗不是一種經濟上的強大呢？

宋朝文藝出色，蘇軾的《木石圖》成現今最貴畫作之一。（視覺中國）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《知否？知否？應是綠肥紅瘦》— 夢華東京】」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

作者Facebook專頁