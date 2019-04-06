【福爾摩師奶】陳松齡回歸之作　用心製作重現「四環九約」香港史

TVB劇《福爾摩師奶》已經大結局。雖然是小品劇集，而筆者的確沒有細心追劇，但偶然也會坐坐沙發看。不得不讚的是陳松齡的演技，以及編劇的用心製作。特別是過往的確少有以香港開埠初期為背景的劇集，這也是香港電視劇才能做到（電影方面可能是《十月圍城》）。

劇集的背景設於1900年代，是政府簽訂《展拓香港界址專條》不久後的年代。當時的社會經濟中心正是劇中經常提及的維多利亞城。（《福爾摩師奶》劇照）

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劇集的背景是1900年代，而《展拓香港界址專條》也只是在1898年簽署，換句話說，英國接管整個香港（包括新界）的歷史時間也不是很長，而當時的社會經濟中心正是劇中經常提及的維多利亞城。

作爲香港人，相信你對以維多利亞命名的地方不會感到陌生。維多利亞港和維多利亞公園就是最典型的例子，其他的包括以譯名域多利存在的域多利監獄（大館）、域多利皇后街等等，皆因英國與清政府簽《南京條約》的時期，英國的女王正是維多利亞女王。然而，大家知道香港以前也有維多利亞城嗎？

1843年，英國政府開始在香港島北部開闢城鎮，範圍由西環、上環、中環至下環，即今日西營盤至今日灣仔一帶。（作者提供）

1843年，是《南京條約》簽署後的第二年，英國政府開始在香港島北部開闢城鎮，範圍由西環、上環、中環至下環，即今日西營盤至今日灣仔一帶。其實，百多年來這裏一直是香港的政治經濟核心。

西環、上環、中環和下環是「四環九約」中的「四環」。「四環九約」又是什麽呢？

其實這並非正式的地域名稱，而是早期華人對香港的分段地域的俗稱。順帶一提，廣東話中「環頭」指分段地域的範圍，就算今日警察之間也用「環頭」來稱呼自己所駐守的區域。

廣東話「環頭」是指分段地域的範圍，即便現今的警察也會用「環頭」來稱呼自己所駐守的區域。（《福爾摩師奶》劇照）

那麽「九約」又是指哪裏呢？其實「九約」是華人再從四環中細分的地段。如第一約指從堅尼地城到石塘咀、第九約是鵝頸橋至銅鑼灣等。隨年代變化，最後實際增加至十一約。因此，《福爾摩師奶》中祖迪費查剛開始被標籤成住在維多利亞城的人，是顯示出她高貴的背景。由於維多利亞城是香港政經中心，英國人或其他洋人都集中生活於此，是上流社會的集中地。當然，在1870年代起，這裏的華人也愈來愈多，其中主要原因是華人開始累積財富，並漸漸收購洋樓而改建成我們俗稱的唐樓，華人在維多利亞城的住宅區不斷擴展，後來維多利亞城一帶的土地更供不應求，政府開始填海計劃。沒錯，維港填海計劃早已經在一百年前開始。

《福爾摩師奶》中的祖迪費查（左一）剛開始被標籤成住在維多利亞城的人，是為了顯示她高貴的出身背景。（《福爾摩師奶》劇照）

今日我們依然可以看到維多利亞城的痕跡，因爲在四環一帶依然可以看到一百年前由英政府設立的多塊界石，以標明維多利亞城的範圍。在今日寶雲道、黃泥涌道、舊山頂道、薄扶林道及域多利道，也可看到這些界石。

現今四環一帶依然可以看到一百年前由港英政府設立的多塊界石，標明了維多利亞城的範圍。（作者提供）

昔日的維多利亞城已經「消失」了，但其實它靈魂依然健在。今日的政治、經濟、司法等機關，也高度集中在維多利亞城中，反映着這裏不變的歷史地位。題外話，《福爾摩師奶》中出現了不少早期香港歷史的特別名詞，如華民政務司、更練（華人自衛組織）等等，也是有待大家挖掘的歷史呢！

內容提供：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「消失的維多利亞城」​】

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