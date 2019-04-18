【戰國歷史】皓鑭傳、尋秦記　說說幾個煲劇前需要知道的常識

戰國時期經常被電視劇用以取材，最近就有不少以戰國為背景的電視劇播映和開鏡，這次再說說幾個歷史常識，助大家煲劇時思緒更清。

自古天樂宣布拍攝《尋秦記》電影版後，我一直心思思想再重溫電視劇版本，以便之後看電影版時可以跟得上。雖然廠景和服飾都完全無法與今日古裝劇比擬，但緊湊的節奏加上項少龍搞笑的演出，到今日依然極具追看性呢。

當年的《尋秦記》是香港劇集的經典。（《尋秦記》宣傳海報）

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説到《尋秦記》，就讓我想到剛剛大結局的《皓鑭傳》，因爲兩者的歷史時空一樣，劇中人物的歷史原型也是重疊。小編就想，既然大家最近對戰國時代的歷史文化已有一定認知，不如就在這裏刻劃多點吧。

最近大結局的《皓鑭傳》也是以趙秦背景。（《皓鑭傳》劇照）

一、秦趙交戰，但原來二國同祖同源？

兩套電視劇都以趙、秦關係為背景，兩國水火不容，但原來大家本是同根生呢！與其他諸侯國一樣，趙國的祖先也是因爲有功於周室而獲得趙城。趙室祖先姓嬴名造父，是著名善御（駕車）者，這個「趙」字若從象形文字角度來看就可看到當中端倪。其後造父的後裔加入晉室並壯大，在「三家分晉」中與韓、魏一同瓜分了晉的土地，也標誌着戰國時代的開始。趙室以「趙」爲氏，但其實與秦室以嬴爲姓一樣，而事實上秦國的君主也是嬴姓趙氏人。（詳情可參考《史記 卷四十三 趙世家 第十三》）

關於名和氏，或許今日大家難以理解當中分別，簡單來説，氏為姓的別支，若然大家同姓而不同氏，也暗示大家有個共同遠祖呢。

小編有一小疑惑，也希望在這裏請教一下高人。在很多資料中，秦國君主名字都是以「姓加名」記載，最簡單的例子就是秦始皇嬴政。然而，趙國的君主名字一律只會「氏加名」記載，如不論在《尋秦記》還是《皓鑭傳》都表現昏庸的趙孝成王，按記載他叫趙丹。到底爲何呢？希望有歷史高人指教一下。

林峰飾秦始皇嬴政。（2001年《尋秦記》劇照）

二、封君制度

《尋秦記》穿插了不少真實的歷史人物，而其中有一大批「XX君」吸引了小編的注意，當中包括信陵君、龍陽君（由蓋鳴暉反串）、春申君、少原君、陽泉君等，而《皓鑭傳》結局篇中起兵造反的嬴政弟弟──成蟜長安君也是「XX君」的代表。

大家或許也聽過「戰國四公子」，而小編曾經以爲戰國時代的男人叫「XX君」，僅僅是對一位男士的雅稱，但原來「XX君」不是隨便可以叫的。有讀中國歷史的你，會記得諸侯有「公、侯、伯、子、男」這五個等級，然而原來在戰國時期有「君」這爵位存在呢。

戰國時期盛行封君制，是春秋時期分封卿大夫（諸侯下一級就是卿大夫）的延續。簡單而言，由於諸侯是由周天子所分封並世襲罔替，但戰國世代各國君主也需要封一些人去鞏固自己勢力，然而他們雖然自封為王，自己本身又無法僭越去分封諸侯，於是就衍生了封君制。雖然往後中國朝代極少再見「XX君」，但有看韓劇的你，就會知道朝鮮王室會封君，也是沿襲着這個制度呢。

三、沒有紙的年代

《皓鑭傳》出現了一個謬誤，就是呂不韋在《皓鑭傳》居然用筆在紙張上寫字。雖然有些考古資料顯示在戰國年代已經有毛筆的出現，但紙張就肯定是出錯了。大家也知道造紙的是蔡倫，而蔡倫是東漢人，與戰國時期還相隔了秦朝和西漢呢。

《皓》一劇中，就出現了當時還沒發明出來的紙。（《皓鑭傳》劇照）

這方面，《尋秦記》就有較符合史實的描述了。因爲在那個還未有紙張的年代，大家都會書寫在簡牘上。竹製的叫竹簡，木製的叫木牘，故合稱簡牘。不過這些簡牘何其珍貴，因為青竹筒蒸煮過或用火烤，讓其簡牘脫水才可用以書寫，這工序稱之為「殺青」，正正就是今日說收工及電影、劇集拍攝完工那個「殺青」的來源了！

簡牘是當時的書寫工具，但製作過程複雜，十分珍貴。（《皓鑭傳》劇照）

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作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「戰國歷史補習班」​】

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