【生態災難】背寫放生、佛光普照兩龜死傷　團體譴責如「放死」

農曆新年剛過，有市民昨（14日）分別於屯門海灘及蒲台島水域發現兩名背上寫上字句、懷疑被放生的龜隻，兩龜一死一傷，死去一隻為淡水龜，受傷綠海龜為瀕危品種。香港兩棲及爬蟲協會譴責事件，批評胡亂放生行為，令無辜動物受苦。

瀕危海龜被「放生」重傷

昨日有釣魚市民途經蒲台島對開時，於蒲台島對開約10米海面發現一受傷龜隻於海上掙扎，其龜殼有用橙色油漆寫上的「放生」字眼，並有一度長約35厘米、懷疑被撞擊造成嘅傷痕。警方接報到場後，將海龜送往水警基地並由漁護署檢走。漁護署指該隻成年雌性綠海龜，重量約56公斤，體重嚴重過輕，現於海洋公園接受治療，情況嚴重。另一宗龜屍發現事件發生於屯門，有清理垃圾的團體，昨日於屯門一海灘發現一隻龜屍，其殼上被人用白油寫上「佛光普照」字眼。

協會：放生行為等同放死

香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文表示，於屯門發現的龜屍，從圖片所見為廟龜，屬淡水龜的一種，如放生到海中是必定死亡。協會對事件予以強烈譴責，發言人指本港近月接二連三發現多宗海龜殻上寫有「放生」的懷疑放生動物個案，批評胡亂放生行為令無辜動物受苦，希望放生人士反省。發言人又稱綠海龜屬於極度瀕危品種，放生行為等同將牠們放死，甚至影響本地生態平衡。

漁護署亦於社交專頁表示，不恰當放生動物容易導致其死亡，甚至影響本地生態平衡，而且售賣或管有海龜屬違法行為，放生前應想清楚是否能令動物幸福快樂。