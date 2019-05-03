【犯法㗎喂】長竹桿放唔入車點算好？　的士乘客伸出車外如握扶手

搭港鐵如無位坐一定要緊握扶手，估不到搭的士都要。有網民今天駕車時驚見面前駛過的的士，竟出現乘客齊齊緊握扶手的奇事，他大感爆笑即時影低放上網開心Share，引來不少網民同聲一笑。

網民拍到的馬路奇事，引來網民關注，不少人都覺得太好笑。(網頁截圖)

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這名網民把照片上載到fb群組「馬路的事討論區」，相中的士的左側窗外，出現長長疑似竹桿的東西，或因車內容納不了，聰明乘客把「竹桿」伸到車外，前後座乘客齊齊握緊，乍看才令人有緊握扶手的錯覺。

網民狂笑問的士何時加裝扶手，又指這樣安全好多，信心返晒嚟。有人指如果因為放不了車內才用這樣的方法，其實可以將竹桿打斜放入車廂，「打斜入到的士啦」。亦有人認為這樣或令其他道路使用者有危險，呼籲大眾不要這樣做。

從車外看去，的士乘客如緊握扶手。（fb「馬路的事討論區」圖片）

香港汽車工業學會會長李耀培表示，無論物件長短大小，若乘客將之伸出車外，均屬犯法，而且對其他司機造成不便，一旦發生意外，保險公司更有可能不受理。

他又指，雖未知的士司機有否曾經阻止，但在事件中亦有法律責任，李認為若乘客堅持帶同車尾箱無法載走的物件，司機應報警求助，乘客若需要運走特長特大物件，亦應聯絡合法載貨貨車公司，不應勉強乘搭的士，以免以身試法。

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