【誇張】客人帶已拆盒安全套要求退貨　台店員鬧爆：真的很厚臉皮

現時不少店舖都會提供限期內無條件退貨服務，以吸引客人消費，不過不是所有貨品都可符合退貨細則。有從事服務業的台灣網民日前於facebook群組發文，指遇到有奇葩客人帶同已拆盒的安全套到店舖要求退貨，更一臉理所當然地指原因是「我用不到了」，令樓主驚訝客人臉皮之厚，只能無奈為一眾同業打氣。網民看過帖文都側目，直指「能拿這個去退貨，我還真的服了他」，又安慰樓主稱「可能用過一次就被甩了，蠻可憐的，體諒一下」。

有任職服務業的網民指，早前遇到一名女客人帶同已拆盒的安全套要求退貨，直指對方行為非常「厚面皮」。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該網民昨日於fb群組「爆怨公社」發文，任職服務業的她劈頭便說「退貨是針對給真的需要的人，例如買錯、不合用、瑕疵或是不新鮮」，並貼出兩張已開封的安全套盒子的相片。她表示相中每盒10個的安全套以兩盒為一組出售，但有女客人購買後，卻只帶回其中一盒來要求退貨，而且更是已開封，裏面還剩多個安全套，樓主指，「這是屬於衛生用品，本來就不應該給你退」。

當樓主為該女客人辦理退貨手續時，問起退貨原因，對方竟一臉理所當然的表示「我用不到了」，過程中還一直以手指敲櫃檯催促樓主，令她非常氣憤。樓主指，以往她都曾遇過有人帶同安全套退貨，原因是「尺寸不合」，亦有人帶同吃到一半的餅乾、泡了一半的奶粉或近乎喝光了的酒指味道不好而要求退貨，令她氣得直說：「有些退貨，真的很厚臉皮來的。請問這些人的思想是怎樣？」

樓主稱，辦理退貨手續時，女客人更不斷以手指敲櫃檯催促，令她非常憤怒。（fb群組「爆怨公社」截圖）

遇過種種奇葩客人，樓主只能與同行共勉之，稱「我相信服務業應該不只我遇到一樣的問題，大家辛苦了」。不少網民看過帖文都感驚訝，直指「能拿這個（安全套）去退貨，我還真的服了他」，「商品既然已經拆過，應該不能在鑑賞期內退吧，而且還是貼身用品，太無言了」。有人則安慰樓主指「如果用家是這輩子再也無法用了，就原諒他」，「可能用過一次就被甩了，蠻可憐的，體諒一下」。

面對種種奇葩客人，樓主得出結論：「有些退貨，真的很厚臉皮來的。」（fb群組「爆怨公社」截圖）

另外有同樣任職服務業的網民分享客人退貨的千奇百趣理由，稱曾有客人「把用過的乳液罐拿回來退，原因：磁場不合」，亦有客人買排骨回家吃得一乾二淨後，「把骨頭帶來直接丟在我櫃檯大聲的說：『叫你們店長出來，為什麼你們排骨沒有肉？』」，無奈指「服務業真的是會遇到各種爛人」。

（fb群組「爆怨公社」）