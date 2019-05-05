【復仇者聯盟4】台男實測包尿片入場睇足3個鐘　事後評價：幾舒服

相信最近在大家心目中片長長得誇張的電影，莫過於陪伴大家11年、終於贏來尾聲的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）啦！心目中的神作在最後奉上滿滿誠意，對於頻尿的人來說卻是悲喜交加的消息，因為不想錯過任何一秒的畫面，卻又無法忍住不去解放，怎麼樣都折磨啊！然而近日有位網友就在「爆廢公社」分享，為了把這部電影看好看滿，於是他便使出很多人早已想嘗試卻又不敢身體力行的「大絕招」！是的你沒看錯他穿了「尿布」進去。

網友包尿片入場睇《復仇者聯盟4：終局之戰》，3個鐘完全唔使離座去廁所。（爆廢公社）

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大家內心的渴望沒想到有人實現了！

面對漫長的觀影時間，「不如就穿尿布進去吧」這個念頭或許在很多人心中徘徊已久，但也沒想過有人真的會這樣做啊！「你真的有誇張到！」、「您太誇張了…三小時都忍不住嗎…」、「誇張！我都沒包」、「哈哈哈哈哈哈哈笑死」、「靠北，真的有人包着看喔」、「傻眼中，你包尿布？」、「原來真的有人包尿布看的」、「還真的有人賣尿布包着看唷？我還以為朋友誇張說的。」

因為就算穿了，還是有個障礙跨不過去啊！

「說真的就算有穿，我也尿不下去」、「戒了尿布要再解放在尿布上，要做多少心理準備才做的到？」、「真有勇氣，我本來也有考慮過，後來乾脆電影開始前先去放水就上了」

穿過尿布的人也許很多，但願意大方公開分享的這位網友恐怕是史上第一人，對於他的勇者行徑，也讓大家好奇他的「體驗心得」，而他也給予相當正面的評價：

其實沒想像中厚重，包覆性佳，也蠻舒適的哦！

尿布的需求極大，連電影院都開賣「紙尿褲」套餐？

會有人包着尿布進去，可見對於頻尿的人來說，想要中間不上廁所、完整好好看一部長片是個多麼奢侈的願望。這件事居然連電影院都非常認同，甚至還搭配電影加碼開賣紙尿褲套餐，可見「包尿布看電影」這塊市場非常可觀啊！

連電影院都開賣「紙尿褲」套餐？（威秀影城粉絲團）

開個小玩笑啦，後來證實這只是電影院為了搭配話題所推出的創意海報，不過也因此知道，想這麼做的人其實很多啊！但礙於顏面問題，本編建議大家還是開演前少喝點水，就算真的忍不住也千萬別憋着，還是身體健康最重要喔！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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