派散水餅被上司狂窒「非人所為」　地盤職員爆seed反駁：跟你學

離職轉工是個人選擇，不少人都會在最後一天派「散水餅」，但求好來好去。近日網上流傳數張WhatsApp截圖，有離職者表示感謝同事的照顧，買了數盒散水餅以示謝意，但上司隨即留言，批評他於危急時散水，質問「係人所為？」。結果引發下屬以長文爆seed回應，直斥上司的所作所為，又指不斷有人離職，該上司「功不可沒」，質問他「有冇反省一下點解造成今日呢個局面」，又批評其人格及涵養都很有問題；至於「唔係人所為」的指控，上司才是大宗師，自己只是有樣學樣。帖文獲大批網民激讚，形容極之暢快，說出了許多打工仔心聲。

網上流傳的WhatsApp對話截圖，顯示離職者派散水餅，卻引來上司留言批評。（fb群組「香港兼職散工群組（招聘、求職、請人、搵工）」截圖）

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facebook群組「香港兼職散工群組（招聘、求職、請人、搵工）」昨晚有人貼出數張WhatsApp對話截圖，最初一名離職者指自己最後一天在該個地盤工作，「多謝咁多位一直以來嘅教導同照顧，準備咗散水餅畀大家」，又祝同事未來工作順利。

看似最平常不過離職留言，很快就有一名上司回覆，不過他並非祝願下屬有美好前程，反而斥責對方「咩喺地盤危急時候散水，係人所為？」。強硬語氣引來下屬於數小時後以長文反駁。

下屬先來一招「以子之矛、攻子之盾」，指該上司平日教導，「地盤一日未完，每日都應該係危急時間，唔應該咁劃分」，又指過去半年盡力完成龐大的工作量，覺得十分疲憊，惟最近2個月不少人離職，多個職位都招聘不到新人加入，反問上司：「有冇反醒（省）一下點解造成今日呢個局面？」

有網民表示，看到離職員工的反駁長文之後，覺得十分舒壓。圖為示意圖片。（資料圖片）

下屬又指自己在該個地盤已工作5年，「所謂無功都有勞」，看到上司的回應後覺得十分心寒，「本人認為你人格、素質以及涵養都有好大問題，希望你得閒睇多啲書，提升返個人素質及涵養」，直言希望上司不要做沒品德的人，發財要立品，「開始要學下做個社會有用嘅人」，而且上司亦有孩子，要好好教育下一代。

最後，下屬直指上司人格方面「就冇得救㗎啦」，無謂浪費時間及心力，對於上司所指的「唔係人所為」，其實是從其身上學習得來，「你先係大宗師，我呢啲蕃薯仔都係有樣學樣，都係嗰句，多謝你嘅教導」。

下屬連珠炮發，字字珠機，網民大讚痛快，又指該上司於下屬離職時責罵對方，之後被人反寸，「件事好舒壓」。另有人說就算情況再危急，「人哋都係打份工㗎啦，唔係賣命呀」。不過亦有人認為，從WhatsApp對話中不能得知兩人過去和恩怨，所以不宜妄下判斷。