「一生最大屈辱」　殘疾漢登機電動車遭拆電池　被迫愛妻面前爬地

加拿大68歲男子霍奇（Stearn Hodge）1984年因工業意外而失去左手及右腿，之後一直要靠電動車代步。2017年他與妻子乘搭聯合航空客機，打算從卡加利機場（Calgary Airport）前往俄克拉何馬州（Oklahoma）塔爾薩市（Tulsa）旅行，以慶祝結婚43周年，沒想到加拿大航空運輸安全局（CATSA）及聯合航空（United Airlines）職員竟要求他把電動車的鋰電池拆掉，並且要把後備電池留下才可登機。結果霍奇這次旅行的大部份時間都要躺在床上，甚被迫要在妻子面前爬去洗手間，更形容這是「一生中最大的屈辱」。

當年的意外後，除了依靠電動車，霍奇也可以裝上義肢，但因為顧及傷口感染的風險而無法長時間這樣做。當日他與妻子在機場準備登機，CATSA及聯合航空職員看到他的電動車，隨即要求他必須拆下電池才可上機。

霍奇1984年因工業意外而失去左手及右腿，之後一直要靠電動車代步。（影片截圖）

怒問：獨臂如何推得動輪椅？

當時一名CATSA職員建議霍奇改用輪椅，霍奇對此甚為憤怒，他說：「試問一名獨臂人士如何推得動輪椅？當下斜坡時我又怎樣用一隻手剎車？（職員）根本不應該說出這提議」；而霍奇的妻子最近剛接受癌症治療，影響到脊椎，故也無力幫他推輪椅。

失去電動車的霍奇完全無法自主行動，入住酒店後，不但要長時間躺在床上，使用洗手間也只能當着妻子面前努力地爬過去。霍奇說：「相信這是我一生中最屈辱的經歷，他們奪去我雙腿，還有我的尊嚴。本來結婚周年紀念是要記住你有多深愛另一半，可惜今次沒有發生，反而要我在地上爬，實在可悲！失去電動車揭示出我到底有多無能為力，自此我的人生不再一樣了」。

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可攜帶醫療裝置小型鋰電池

事後加拿大航空運輸安全局（CATSA）及聯合航空發言人解釋，有關做法是出於「安全考慮」；惟根據國際航空運輸協會（IATA）所發布的全球守則，鋰離子電池雖然具有潛在的火警隱患，但傷殘人士可以攜帶醫療裝置使用的小型鋰電池登機，而且霍奇還擁有航空公司及IATA所發出的證明文件，可惜當日職員未有查閱。

聯合航空投訴部職員曾給霍奇發電郵表示「看來我們違反了聯邦的殘疾要求」，並提出賠償800美元（約6240港元）的旅遊禮券，以及「為所造成的不便作出致歉」，但霍奇認為，是次經歷並非只是不便，更使他和妻子的生活造成了翻天覆地的改變；霍奇的代表律師伯恩斯（John Burns）稱，會盡力說服法官要求加拿大人權委員會複審個案，「殘疾人士應該被認真對待，你不會奪去別人雙腿，然後只說這是不便」。