【熱評】台女為爛賭母孭債超痛苦　呂秋遠：問題都只能靠你斷捨離

您好！其實我不知道這留言是否會被您看見，但是我真的很折磨，不知道怎麼做才能讓自己好過，才能不讓心裡那麼罪惡、難受。 我的母親從年輕就好賭、愛面子、好高騖遠，從我出社會後就不停的在為她背債，至今還未結束，她永遠都會說是最後一次，我的兄長已經因病去世，他留下的一點錢也在去年又一次的高利貸全沒了，我的弟弟因為有了自己的家庭也不願意再和母親有所牽連，因為他也被拖累許多，我的阿姨們也是被母親拖累，但卻不斷的對我抱怨，又要我幫忙。我真的很痛苦，我也好想跟弟弟一樣封鎖所有和母親的聯繫，可是我又很擔心如果她一人在外出了狀況或是想不開，我怎麼承擔得起。 究竟該怎麼做才是對的，我已經不知道了，可是我未嫁，也還有中風的父親要照顧，將來我老了誰能理會我，我不想成為拖累弟弟的人。母親節對我而言只又痛苦，因為我不知道什麼才是母愛，更不知道為什麼我的母親一輩子都不願意悔改，卻還怨他人無情。

台灣有女網民為爛賭媽媽背責多年，感覺痛苦卻沒法下決心離棄媽媽。圖為示意圖。（《日日是好日》劇照）

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文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

嗨，這位姊妹，人生的很多蠢事，都不見得是自己幹的，但是卻必須要自己收尾，這一點也沒錯，別人闖禍，你來收拾，聽起來很無奈，但那只是因為你不夠自我中心而已。事實上，除了孩子闖禍，身為父母得要依法負責外，沒有那一條法律，規定家人出事，你得處理的。個人造業個人擔，這不只是口號，也是實際。我必須很殘忍的告訴你，這一切的問題，都只能靠你斷捨離。

「朋友可以挑選，家人不能選擇」，你相信這句話嗎？我看你是相信的。因為你認為，9歲就離開你的媽媽，也就是離開你已經有25年的這位母親，即便她好賭成性、縱令她賭債如山，你還是含著眼淚帶著微笑，盡力把所有的債務還清。可是，你她媽的誰啊？你是她女兒？還是你其實是大慈大悲千手觀世音轉世？家人為什麼不能選擇？只因為有血緣，只因為她生下你？不好意思，她生你的時候，可沒有先問過你，你沒同意讓她生下來，她卻一意孤行，這麼說來，哪裡還有欠她？

你當然可以選擇親人。選擇那個愛你的、你愛的親人，至於不愛的，那不叫做親人，叫做剛好狹路相逢的路人，他跌倒的時候，想要攙扶就扶一把，不想攙扶，就讓他躺在那裡唉唉叫就好，事實上，你知道、我知道，他之所以跌倒，都是他自己造成的惡果居多。而且你已經忍住，不踢他一腳，如何能再讓他重新站起來繼續害你？

律師呂秋遠提出「個人造業個人擔」，指女事主不應該強迫自己把母親的債務還清。圖為示意圖。（（Getty Images／視覺中國）

是的，對於這樣的「親人」，以直報怨即可，哪裡來的以德報怨？以德報怨，何以報德？還是你真的被父母恩重難報經給綁架了，認為天下縱然有不是的父母，你也不能成為不是的女兒？欸，你疼她，誰疼你啊？重點不就是「你只有疼，但沒人疼」。

所以，你得要跟你自己說，不死做就不會做死。你不是因為沒有結婚，才必須得要挑起這個家的擔子，而是因為你以為自己「必須」得挑起這個家才叫做孝順。媽媽欠債、找你；阿姨有事、找你；爸爸中風、找你；弟弟神隱、找你。你百般痛苦，卻又萬般自豪。你快撐不下去了，所以很痛苦，但是一想到她們沒有你，怎麼辦？ 做不來、捨不得、放不下，就變成你現在的樣子。

呂秋遠提醒女事主莫要被親情勒索，更要把界線抓清楚、設好停損點，一旦其母越界，便不要再管她的事。圖為示意圖。（《日日是好日》劇照）

親愛的，「沒有我，她會死。」這句話是錯的，當你說出這種話，代表你已經深深的被親情勒索綁架，有時候甚至會樂在其中。事實上是你沒有她，你會死。你不要期望對方悔改，然後讓自己可以因為這樣而做更多，她是不是悔改，要對上帝，而不是對你，一點也不關你的事。你唯一需要做的，是泡杯咖啡給自己，開始為自己活。你必須把界線抓清楚、設好停損點，只要有人越界以後，一律都不要管。你都垮了，誰會可憐你？請你好好活著，優先看看自己。年老的時候，別想著依靠誰照顧你，本來你就得自己照顧自己。

辛苦你了，但是，請不要繼續放任別人勒索你。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）