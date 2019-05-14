【熱評】母親節不快樂？　呂秋遠：別覺得自己錯 　好好照顧自己

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬） 母親節，我不想談小朋友幫媽媽洗腳，讓媽媽喜孜孜的以為這就是孝順。我也不談麥當勞的新廣告，那個單親爸爸把蕃茄醬當作月經，發現真相以後鬆了一口氣，覺得還好我的寶貝還沒長大！這樣的滋味，真好。 我想談的是，如果母親節你不想見媽媽，不想回家、如果你明天沒辦法看到孩子，不要覺得是自己的錯，時間會處理一切，不能處理的，就帶進自己心裡，因為最重要的還是好好照顧自己。

許多人會趁母親節慶祝，但亦有人勾起不愉快回憶。圖為示意圖。（電視劇《親親我好媽》截圖）

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這世界上，從來沒有生來就適合當父母的人，他們都是一再練習、一再學習，跟孩子、家人，一起讓自己在關係中慢慢的越來越成熟一點點。每種身份的轉換，都不是天生的，頂多是喜不喜歡、擅不擅長，但並沒有天生好手這種事情。所以，有些人不小心、被迫當了父母，但是他們只能生，無法養，民法上的「保護教養義務」六個字，對他們來說是天書。所以，如果母親節讓你勾起不愉快的回憶，這不是你的錯，一切就是沒有緣份與沒有心而已。特別是，當有人用情緒勒索要你這樣、要你那樣，請不用回應，因為這不是你的義務。所有的一切，都建立在我們必須先好好照顧自己身上，而不是優先去照顧那個人，即使她聲稱有多愛你、為了你做了多少事、犧牲了多少青春。

有些關係就是要保持距離才能維持。

或者，你現在看不到孩子，不論是因為在遠方工作，或是那個男人不讓你看，乃至於小孩因為某些原因不想見到你。我可以理解這種難過，因為從黑暗的視角來看，母親節就是加重孤單病徵的一種可怕節日。尤其是當溫暖而富有親情的各種母子廣告像病毒一樣散佈在各個角落裡，看不到孩子的失落感就會更深。然而，同樣的，這不是你的錯，這件事沒有對錯，還是只有緣分兩個字可以說而已。

呂秋遠指，即使一位媽媽聲稱好愛她的子女，為他們做過很多事也好，子女還是沒義務接納這種「情緒勒索」。（電視劇《親親我好媽》截圖）

孩子的爸跟你沒緣分，偏偏又有監護權，你在當下擔心自己不能給孩子過好生活，或者急於逃離這段婚姻，於是什麼都不敢要，就把監護權給了他。接著他開始對孩子洗腦，讓孩子討厭你、不願意見你，這不是你的問題。你唯一該做的，同樣是照顧好自己，內建好自己的信心與能力後，如果還想著孩子，就試著讓法院介入處理。遇到一個好的法官，他會在職權內指派社工或程序監理人協助你跟孩子有正常的會面交往。那麼，沒有這樣的幸運怎麼辦？盡力了就好。孩子終究會明白怎麼回事，真不明白，那也就不用明白，反正人生很多事，原本就說不明白。

呂秋遠續指，如果母親節令媽媽或是子女任何一方感到失落，那一切只是說是緣分兩個字在作怪。（電視劇《親親我好媽》截圖）

最後，如果你像我一樣有一個好媽媽，那麼就一起珍惜為數不多的相處時間，因為很多人已經看不到自己的媽媽。如果不是如此，請你別責怪自己。大多數的愛無能，不是你的錯，請不要把明天這種日子放在心上，更不要強迫自己去感時花濺淚、恨別鳥驚心，明天，就是五月的第二個星期天而已。