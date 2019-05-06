【好人好事】窮婆婆帶孫買一個便當同吃　老闆編「粗糙謊言」送暖

幫人的同時都要顧及受助人的感受。一名台灣男網民在便當店看到非常暖心的一幕，一個婆婆帶孫子來買便當，但兩個人只買一個，老闆似乎知道他們的經濟狀況不太好，於是編出一個「超爛謊言」，並包了兩、三個菜跟一大包湯給他們，行為令樓主十分感動，直言：「這謊言編的很粗糙，卻是很樸實的溫暖！」

一名台灣男網民在便當店看到非常暖心的一幕，老闆編「超爛謊言」送窮婆孫額外便當。（爆廢公社fb圖片）

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該名男網民在facebook群組「爆廢公社」分享這件好人好事，他指昨日（5日）下午去便當店買晚餐，店家本來就十分實惠，兩餸只售70台幣（約18港元），樓主還忍不住向店主婆婆說：「妳這樣子賣的太便宜了啦！」

就在樓主結帳後，準備離開店家時，意外目睹感人的一幕。他指，一名老婆婆帶孫子來買一個便當，從兩人衣著上看起來家境不似富裕；而店主亦似乎很了解他們的狀況，於是結帳時多包了一個便當給對方，「而老奶奶一直推託說不用，她們祖孫倆共吃一個就好」。

店主之後又跑去廚房包2、3個菜和一大包湯給婆婆和孫子，並對婆婆說，「這是今天賣不完的，請老奶奶幫我的忙，幫我吃一吃、銷一銷...」不過當時只是下午5時，人們都未開始晚餐，店主卻說那些菜是賣不完的，令樓主聽到後不禁直呼：「這謊言編得很粗糙，卻是很樸實的溫暖！」

樓主說，他看着婆婆離去時頻頻道謝的身影，「此時一直站在旁邊看着這幕的我，總覺得這時候應該要做點什麼事情....但是到了最後還是退縮了」。他又開玩笑說，「不然我原本打算要去問店主：『妳還有賣不完的菜，需要幫忙吃一吃、銷一銷的嗎？』我可以的」。

店主跑去廚房包2、3個菜和一大包湯給婆婆和孫子，謊稱是是今天賣不完的。（示意圖，網上圖片）

文章引來大批網民讚好，並紛紛留言讚揚店主好心，「默默付出的人也很多！有你們真好」、「天使店主婆婆」、「世界上還是有溫暖的」、「我都看哭了」。亦有網民希望樓主公開地址，讓他們可以去光顧，但樓主說店主婆婆本身不需要幫忙，為不造成她的困擾，所以無法提供地點，怕被相關單位關心，又指他發文只是想讓大家知道，社會上還是有很多人在默默幫助別人，所以可以的話，也請大家多多幫忙身邊有需要的人。

（facebook群組「爆廢公社」）