統計十大照顧嬰兒不當行為　醫生：2成兒童死亡個案是可以預防

撰文：李欣愉
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台灣有醫院在4月初公佈由醫生票選的家長10大NG照顧行為（意指不當），嚴重更會致死，發言人指多是因為照顧者一時疏失，或照顧知識不足而導致。
讓小孩獨自浸浴十分危險。
台灣衛生福利部曾統計嬰兒死亡情況，2017年內1歲以下死亡的共772人，其中因意外致死為59人（7.6%）、嬰兒猝死症有23人（3.0%）。及後又再分折0至12歲以下兒童的死因，發現在913個小孩中，有147人因傷害死亡，其中超過80%都屬非蓄意性事故，如意外溺水、墜落、燒燙傷或車禍等。
台灣林口長庚醫院也曾進行類似統計，指出2005年至2016年期間到院後因不明原因死亡的6歲以下兒童共115人，研究死因後發現嬰兒猝死症為最多，高達40%，其它原因包括創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧、火災及窗簾繩吊死等，另外有85%事故發生在室內住所。
很多意外都因疏失引致。
長庚醫院兒少保護中心主治醫師葉國偉引述外國研究指出，有兩成兒童死亡個案是可以預防的。為讓家長提高警覺，長庚醫院兒少保護中心公布了由長庚醫師票選的家長10大照顧疏忽行為，包含讓嬰兒趴睡、未適當使用安全帶及安全座椅、藥物未適當存放、未施打疫苗或未提供適當營養、獨留幼兒在浴缸浸浴玩水、誤食不安全的玩具、玩窗簾被拉繩勒住、窗戶沒設安全鎖、戶外游泳戲水時疏忽照護、廚房煮食時意外燙傷。
發言人又表示，雖然有些兒童經歷意外後不致死亡，但亦有可能留下永久的創傷，例如窒息會傷害兒童腦部，可能導致發展遲緩、肢體障礙等身心不可磨滅的傷害。