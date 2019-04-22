統計十大照顧嬰兒不當行為　醫生：2成兒童死亡個案是可以預防

台灣有醫院在4月初公佈由醫生票選的家長10大NG照顧行為（意指不當），嚴重更會致死，發言人指多是因為照顧者一時疏失，或照顧知識不足而導致。

讓小孩獨自浸浴十分危險。

台灣衛生福利部曾統計嬰兒死亡情況，2017年內1歲以下死亡的共772人，其中因意外致死為59人（7.6%）、嬰兒猝死症有23人（3.0%）。及後又再分折0至12歲以下兒童的死因，發現在913個小孩中，有147人因傷害死亡，其中超過80%都屬非蓄意性事故，如意外溺水、墜落、燒燙傷或車禍等。

台灣林口長庚醫院也曾進行類似統計，指出2005年至2016年期間到院後因不明原因死亡的6歲以下兒童共115人，研究死因後發現嬰兒猝死症為最多，高達40%，其它原因包括創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧、火災及窗簾繩吊死等，另外有85%事故發生在室內住所。