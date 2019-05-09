極變態色魔被誤放出獄　一日強姦禁錮7人　11歲童71歲婦都唔放過

英國極度危險積犯麥卡恩（Joseph McCann）因當局「走漏眼」獲釋後，在兩周內連犯8案，綁架及強姦了至少12人；在警方追捕下，他打算乘的士逃走，但因舉止可疑遭司機識穿，並把他直接「送交」警方。

34歲的麥卡恩錯誤地獲釋後，在兩周內連犯8案，綁架及強姦至少12人。（影片截圖）

醒目的士司機直接送交警方

4月21日，34歲的麥卡恩在倫敦擄走一名20多歲女子，禁錮在車上並強姦了她；4月25日凌晨及中午，麥卡恩再拐走及強姦兩名20多歲女子，之後逃到其他地區繼續作案；上周日（5日）上午，麥卡恩在蘭開夏郡分別強姦一名少女及一名11歲男童，以及禁錮一名30多歲女子；同日下午他在大曼徹斯特郡綁架及強姦一名71歲老婦，兩小時後把兩名13歲男童及一名13歲女童拐上車，女童遭到性侵犯。當晚6時30分，他又在柴郡拐走兩名14歲女童，但涉案車輛被警員認出，雙方隨即展開追逐，麥卡恩撞上另一輛車後離車離開。

麥卡恩打算截的士逃走，的士司機透露，當晚約8時30分接載到麥卡恩，由於其舉止可疑，很快就意識到他很可能是通緝犯，「他遮住臉和低下頭，對我說『無論發生什麼事情都不要走A34公路』」，司機沒有聽從，反而直接駛上A34公路，同時亮起「死火燈」，希望能警方察覺。

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自動獲假釋 司法部緊急檢討

的士司機稱：「過了一會，我看見一名警員與市民在路邊對話，於是對著他們閃了一下大燈。」司機把車停下，此時麥卡恩眼見勢頭不，隨即發難向司機揮拳，警員則跳上車準備拘捕，麥卡恩卻掙脫，逃到附近一棵樹上，最後被警方包圍及拘捕。

麥卡恩在2008年因「嚴重入屋犯法罪」而被判入獄9年，出獄後立即再犯案，因爆竊及盜竊被判囚3年，但他只服了一半刑期就在2月獲釋。由於他曾被判「保護公眾監禁刑罰」（Sentences of Imprisonment for Public Protection，IPP），出獄前應先經假釋委員會審查及獲得批准；司法部證實，麥卡恩未與假釋委員會見面就自動獲釋，並不符合規定，當局已緊急檢討案件。

（綜合報道）