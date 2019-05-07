【阻住出入】水貨客闖民居梯間執貨　住戶連聲「香港歡迎你」擊退

上水水貨客阻街問題嚴重，他們不但在街頭隨處整理戰行品，近日更被網民發現擅闖民居，走3層樓梯在梯間執貨，阻塞出入通道，被責問時還辯稱因大廈大門沒有上鎖，令居民大感困擾，有戶主出言相勸，叫人走同時強調「香港歡迎你」，其保持禮貌趕人法湊效，水貨客聞言亦安靜執拾東西離開。

日前有上水居民投訴有內地旅客擅闖大廈執貨，阻塞通道出入。（fb群組「North District 北區」短片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有男網民日前在facebook群組「North District 北區」上載短片，片中見3名操普通話的內地旅客，在狹窄的大廈梯間攤開行李箱，正忙碌地執貨，阻塞居民出入。

在大廈居住的樓主相當不滿，忍不住開口：「係咩嘢理由驅使你哋買完嘢，咁Ｘ辛苦行三層樓梯，嚟到我門口執貨呀？」對方則回答因大廈大門未有上鎖，樓主即反駁「唔係無鎖門就可以咁樣」，並要求他們馬上離開。

樓主又解釋「唔係唔畀你哋嚟買嘢，好歡迎你哋嚟買嘢，但係你哋唔係咁樣阻住晒啲出入」，並勸籲旅客離開，「我都好有禮貌，但你哋咁樣真係唔得」，該3名內地旅客見狀，便收拾多袋戰利品及紙皮等離開，而樓主亦發揮好客之道，再次表示「香港歡迎你哋，Bye Bye」。

不少網民看到短片後紛紛批評旅客行為，怒斥3人擅闖私人地方，亦大讚樓主都算EQ高，「你太好人了，倒咗水先講啦」、「『香港歡迎你地，bye bye』呢句真係好有EQ先講得出」。

（fb群組「North District 北區」）