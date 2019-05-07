【附自駕遊貼士】港夫婦遊沖繩誤泊私家位　激嬲居民千字文控訴

不少港人遊日，特別是沖繩，都會選擇租車自駕遊。不過近日一對香港夫婦疑不太了解當地泊車規定，誤泊於當地居民的車位，令該居民忍不住大罵租車公司，「已經第3次有人泊錯」，更斥「不要為了賺錢就隨便租車給不守規則的外國人」。該居民表明矛頭是指向租車公司說明混亂，並指港夫婦已即時道歉，故非要公審2人。到底在沖繩自駕遊還有什麼要注意呢？

近日一對香港夫婦疑不太了解當地泊車規定，誤泊於當地居民的車位，令該居民忍不住大罵租車公司：「已經第3次有人泊錯！」、「不要為了賺錢就隨便租車給不守規則的外國人！」（‎Masahiko Tokumitsu fb圖片）

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沖繩居民「‎Masahiko Tokumitsu」前日（5日）於Facebook 公開群組「沖縄ゆいまーる」發千字文投訴，指事發地點位於浦添港川 58 號的一幢住宅附近，他當日收到太太的電話，指自己的的私人停車位被一架OTS租車公司的車子霸佔停泊。樓主於是聯絡OTS，並回到住所等待。

不過由於租車的人未回來，而且租車公司的職員未能聯絡對方，於是就以後備車匙把車子駛開。樓主同時亦決定報警，「因為已經是第3次遇到同樣的事」，連同其他車位見過被OTS的車亂泊的情況更超過10次，「之前兩次已經立即打電話給OTS，非常憤怒地叫他們『不要為了賺錢就隨便租車給不守規則的外國人』」。

最終租車的香港夫婦回來，樓主以英文表示由於已報警，因此要一同等待警察到來調查才可離開。期間樓主忍不住向職員怒斥，「外國人的車禍增加了吧？隨便租車就等於借凶器給不守規則的人，會有人死的啊！如果殃及自己家人也可以嗎？」

其實租車公司的單據上，已有中、英、及其他語言寫明「需注意泊車地點」，惟港人夫婦則指是第一次見到，他們亦看不懂車內的提醒貼紙，令樓主大呻：「同無講過無分別！」樓主又指發現香港的停車文化與日本不同，「在香港不能停車的停車場一定有閘門，沒有閘門的話就誰都可以使用，故港人夫婦即使見到附近有入幣式收費停車場，都誤以為有閘不能用，最終停在自己的車位」。

不少網民看到帖文都感同身受，直斥租車公司應減少向中國遊客借出車子。惟樓主再三強調，今次事件非針對該港人夫婦，或特定國籍的人，而是租車公司沒有盡責解釋當地規則，便草草地向人借出車輛。樓主又指自己收到不少其他香港人代事件中的夫婦道歉。

OTS租車公司於沖繩十分具規模，原來數天前「OTS 沖繩租車公司台北事務所」的官方 Facebook 專頁亦有分享類似泊錯車的案例，並列出泊車注意事項：

1）請於「收費停車場」內停車

2）沒有寫明「收費停車場」或寫上「契約停車場」，都是私人停車場，即禁止外人停車的。

3）便利店門外的停車位，僅供當下消費時作短暫泊車，而非免費供人長時間停車的。

4）如果收到圖中黃色的告示，遊客就要根據紙上所示的警局領取罰單，再到郵局或銀行繳交罰款，如未能出示交款收據，客人需支付2.5萬日元（約1,775港元）由OTS代為支付。

其他注意事項：

1）大多數情況下的限速設定為高速公路80km～100km，一般道路30km～60km。

2）日本的法律規定，未滿6歲的幼兒需使用幼兒安全座椅。

3）認識道路標誌

4）沖繩的公眾交通工具種類相較於日本本島而言較不發達，所以有公車專用道是為了防止塞車的手段。平日管制時段為兩個尖峰時段，即早上7時30分至9時及下午5時30分至7時。而星期六、日、國定假日、1月2日至1月3日則無管制。除了標誌，路上亦會印有「バス專用」字眼及管制時間提醒。