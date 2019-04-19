【有片】去樂園玩遇恐龍「鞠躬」　台萌妹有樣學樣「回禮」超治癒

禮貌就是要從小做起！有一名媽媽在爆廢公社分享影片，她到女兒到日本的恐龍樂園玩，沒想到女兒一看到恐龍，還以為恐龍在跟她「鞠躬」，於是也不停的回禮...連路過的日本人看到小女孩這麼可愛的舉動，也都忍不住笑歪了！影片放到網路上更是讓大批網友都融化，不到一天就有上萬人按讚，更直呼這妹妹實在是太有禮貌啦！

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純真又可愛的舉動讓人戀愛啦！

網民紛紛留言：「小孩就是這麼單純」丶「媽媽教得好」丶「好有禮貌好可愛」丶「妹妹太可愛了，禮貌從小教起」丶「以後肯定是乖小孩」丶「禮貌不分對象 恐龍也不例外」丶「這跟之前南韓影片，一個女娃跟機器服務生鞠躬一樣，超可愛的啦！😍」

網友擔心的是...？

妹妹不停的鞠躬，有網友看了就很好奇...難道妹妹要這樣一直鞠躬下去嗎！？

網友留言：「妹妹覺得日本的恐龍好有禮貌呀⋯我要回禮到什麼時候😅」丶「這樣要等恐龍沒電她才要停嗎？」丶「那看到奈良的鹿怎麼辦😂」丶後來媽媽就回應，只要跟女兒說「後面還有其他恐龍在等她」就可以了，單純的想法真的是太可愛了！

女兒一看到恐龍，還以為恐龍在跟她「鞠躬」，於是也不停的回禮。（圖片來源：爆廢公社）

其實是因為恐龍太逼真？

不少人都認出這是日本沖繩有名的恐龍樂園，裏頭可以近距離看到逼真的恐龍，有些孩子還會不敢靠近呢！

「這是沖繩恐龍樂園嗎」丶「這裏的恐龍超生動」丶「我們家兩隻去的時候都被嚇到！後面才敢拍照」這段影片讓人忍不住重播好幾次，不少網友看了都說：以後一定要生女兒！！！因為真的是太可愛啦～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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