老父少子診所吵架揭絕望現實　小學兒轟七旬父：年紀大就唔好生我

傳統上年紀不小人士喜獲子女，旁人會恭喜他晚年得子老而彌堅，惟現實層面上這真是幸福的事嗎？有網民分享真人真事，稱診所看到一對老父少子，七旬爸爸帶着小學兒子在診所吵架，爸爸指自己年紀大兒子應陪他覆診，兒子反駁他自知年紀大就不應生仔，結果被爸爸當眾掌摑。有網民批評該老父扼殺了小朋友的幸福，惟有人反認為當兒子長大後其父應已去世，或較同齡人減少照顧壓力。

父子診所內的絕望對話！

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有網民表示，部分人年老生仔，影響下一代的幸福。（資料圖片）

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樓主以「真人真事，今日喺診所見到對好絕望嘅父子」為題，在高登討論區發帖，稱於診所看到一對父子，「老竇大約70歲，腰唔直，視力有問題。仔得半度門咁上下高，最多小三」。

他指這名老父在診所內問兒子什麼時候覆診，兒子不耐煩地說，「咪講咗下星期囉，張卡都有寫」。之後老父又提兒子到時要帶他到診所，因為他認不到路，但被兒子反指「唔識咪問人囉」。

有網民分享個人經歷，指有老父幼子在診所吵架，最後兒子更被爸爸掌摑。（高登討論區截圖）

說到這裏兩父子開始吵架，爸爸怒指「你個X街仔都養唔X熟嘅，叫你做少少嘢都唔得！」兒子反駁同學都是與爸爸到處玩，「邊有人要帶老竇覆診㗎」。當老父指「咁你老竇年紀大呀嘛」，暗示兒子有責任照顧他時，兒子憤而大罵「你年紀就唔好生我出嚟啦！」結果被老父當眾掌摑，兒子死忍淚水，取藥後未等待爸爸就自行離去。

有網民指責爸爸「扼殺咗一個小朋友成世嘅幸福」，因為年幼的兒子不但已經不會有童年，如果連母親不懂得教育孩子，就更不會有將來，「一逆佢意就又打又鬧，呢啲人真係好X自私」。

不過亦有人反認為類似情況才是最理想，因為兩個都沒有工作，可以靠綜援及公屋生活，未來兒子投身社會時，「老嘅都應該果頭近」，換言之兒子只需要捱幾年，就有屋可住同時不需要支付家用，不論生活或照顧的壓力，應都可較同齡人輕得多。