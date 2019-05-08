日插畫家解構烏龜構造　龜殼被摸也有感覺　如人類隔衣服被襲胸

於龜殼刻上字句放生烏龜的行為經常出現，被批冷血殘忍，令烏龜受到極大痛苦甚至死亡，如上周於台灣和平島公園發現的淡水龜，亦慘遭毒手。近日一名日本插畫家嘗試「龜殼人體化」，將烏龜的構造套於人類身上，指出龜殼如人類胸骨，所以龜就能感覺到別人觸摸其龜殼。帖文震驚一眾網民，同時提醒了不少人對「放生」的關注。

上周於台灣和平島公園發現的死去的淡水龜，被刻上字句。（台灣和平島公園facebook圖片）

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日本插畫家川崎悟司日前於Twitter上傳作品，指龜的骨骼是非常特殊的，龜殼主要由肋骨組成「胸部」，以支撐肩胛骨及骨盆。他試着根據龜的骨架，套進人類身上。從圖中可見，人類的胸骨變大，圍繞身軀，非常奇怪。。

川崎將龜的「胸部」（即龜殼）套上人類身上的想法簡單易明，證明烏龜的殼並不是「硬殼」這麼簡單，而是有血有肉的身體一部分。

日本一位擅長繪製生物的插畫家川崎悟司，嘗試「龜殼人體化」，將烏龜的構造套於人類身上。（Twitter「satoshikawasaki」圖片）

據了解，龜殼屬於活性組織，只有外面最薄的一層是無神經線，而大部分龜殼底下佈滿許多神經和血管等組織。如人類觸摸龜殼，震動便會傳遞到龜甲下的神經，牠能確實感覺到你的觸摸，反之，如在龜殼上刻字，牠便會感到極大疼痛。

不少網民都瞬間「感同身受」，紛紛指這個比喻實在太恐怖了，「幸好我不是烏龜」、「這不是我認識的烏龜啊！」、「超像奇行種」；有人亦感謝插畫師讓人重新認識烏龜。

（Twitter「satoshikawasaki」）