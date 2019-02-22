光滑外殼粉紅色頭　消失逾百年「絕種」巨龜再現身

厄瓜多爾環境部長馬塔（Marcelo Mata）周二（19日）宣布，一支探險隊在厄瓜多爾的加拉柏哥斯群島（Galapagos，又名達爾文群島）的費南迪納島（Fernandina Island）上，發現一隻雌性的費南迪納巨龜（Fernandina Giant Tortoise，學名為Chelonoidis phantasticus）；由於人類過度捕獵及火山爆發，這種巨龜已「消失了」逾百年。

巨龜由加拉柏哥斯國家公園（Galapagos National Park）及美國非政府組織加拉柏哥斯保護協會（Galapagos Conservancy）組成的探險隊發現，牠的身軀龐大，外殼光滑，頭部呈粉紅色。

本來加拉柏哥斯群島上一共有14個巨龜品種，但受人類殖民活動和過度捕獵的影響，如今只剩10個品種，費南迪納巨龜是其中之一。

加拉柏哥斯保護協會的發言人表示，之前唯一已知的費南迪納巨龜樣本，是由加州科學院（California Academy of Sciences）在1906年4月的一次探險中找到，「一百年前大家都以為費南迪納巨龜因為火山爆發而絕種，不過一直有傳聞稱還有少量存活在島上。」

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國際自然保護聯盟（IUCN）表示，一份在1964年對費南迪納島偏遠地區的調查紀錄了費南迪納巨龜的糞便及咬痕；2009年一次空中調查亦發現到疑似巨龜蹤影，「這些目擊報告和痕跡雖然有待更大量的調查驗證，但顯示該品種巨龜仍尚存，只是數量很少。」

費南迪納巨龜在2017年被列入國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN red list）上，屬於「極度瀕危」（critically endangered）品種，那些榜上有名的物種在全球都受到絕種威脅，例如北極海鸚（Atlantic puffin）、夜鶯（Nightingale）、長尾鴨（Long-tailed duck）及歐斑鳩（Turtle dove）等。