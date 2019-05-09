女高中生兼職Pornhub影星　校報專訪險遭河蟹　「這非禁忌話題」

不少人在求學時期兼職工作，美國加州一名女高中生的兼職卻引起爭議，因為她選擇從事成人娛樂事業，出售裸照和拍攝色情片；她接受校園刊物專訪，但官員試圖阻止報道「出街」，後演變成言論自由之爭，她本人更遭外界口誅筆伐。

18歲女學生芬克投身成人娛樂業事業，有人批評她父母教育失敗，也有人認為這是她個人自由。（Facebook）

官員欲審查 英文老師據理力爭

加州斯托克頓（Stockton）貝爾克里克高中（Bear Creek High School）的校園報紙上周五（3日）刊登了一篇專訪，內容提到該校18歲女學生芬克（Caitlin Fink）開始投身成人娛樂業事業的心路歷程。

擔任校園報紙顧問的英語老師達夫爾（Kathi Duffel）表示，校區官員曾要求報道在出版前先經他們審閱，她基於言論自由拒絕。達夫爾認為，芬克的故事「能幫助學生慎思明辨在他們這個年紀所作的決定」。

當局威脅採取行動，甚至派員盤問達夫爾，但她都不為所動；官員最終妥協，讓達夫爾的律師審閱報道，而律師認定報道不屬淫褻。對於審查風波，芬克認為校區視成人影業為禁忌，不想看到有關的東西，「但這不是禁忌話題，大家只是因為尷尬而不喜歡談論。」她說，父母沒法坦率地與孩子討論色情影片，只會令兒童和青少年對性有不現實的期望，「當小孩看到色情片，他們會以為這就是正常的性行為，但這不是啊！」

+ 8 + 7 + 6

「成人影星也有努力的原因」

2018年除夕夜，芬克搬離父母家獨立生活，現與朋友同住，每月生活開支約300美元（約2350港元），她說最困難的是確保自己有足夠金錢。初踏足成人行業時，她在Kik和Tinder等手機程式上售賣裸照，試過在3小時賺了475美元（約3728港元）。芬克說：「我剛開始賣（裸照）時，只是為了錢，但我漸漸喜歡上從中得到的注視，例如有人讚我靚。我很享受，因為讓我感覺良好！」

芬克最近更進軍全球最大色情網站Pornhub，她原定3月首次拍攝成人影片，但和她簽約的公司臨時取消，「他們用的是4K超高清相機，所以想我去除身體的暗瘡再上鏡。經理人已經告訴我要拍攝什麼場面，我非常興奮。」至於當中涉及的風險，芬克說行規要求演員每2周驗一次血，以避免傳播性病。

芬克稱，外界對成人影星的看法充滿偏見，覺得他們私下也很不檢點，但她認為成人娛樂只是一份工作，與個人道德觀念無關。芬克認為，批評她的人不會花時間了解她，不知道她其實用情很深、很浪漫和有禮貌，夢想是成為模特兒，「成人影星不是物件，而是活生生的人，他們有感覺，有目標，有努力的原因。」

↓↓↓CBS相關報道

（綜合報道）