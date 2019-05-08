哀莫大於心死，一個人絕情起來可以不顧一切。日本一名準新郎在婚禮前，驚覺未婚妻竟跟其上司出軌，獲知自己戴了一頂大綠帽時，嬲到決定作出「最強報復」，在婚禮現場當眾展示兩人偷情證據，包括車廂激吻或從酒店出來的相片，踢爆兩人不道德關係，最終已婚偷食上司家庭破碎，還要向新郎賠償1000萬日圓（約71萬港元）的賠償金，出軌未婚妻則要為中斷的婚禮埋單。事件過程激似葉念琛電影《人約離婚後》的情節，只是男女角色調轉了。

日本一名準新郎在婚禮前，發現未婚妻跟其上司出軌，決定在婚禮現場當眾公開偷食證據，激似葉念琛電影《人約離婚後》的情節，只是男女角色調轉。（《人約離婚後》劇照）

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日本媒體《女子SPA! 》報道引述38歲桃田小姐表示，她數年前曾經出席一個印象難忘的婚禮，一對新人的親戚朋友、雙方上司、下屬和同事等都有出席，一開始現場瀰漫着幸褔美滿的氣氛，與一般的婚禮沒有太大不同。

直至新郎站起來走到出席者中間，在眾賓客面前直指新娘和上司長年有染，氣氛瞬間凝結至零下冰點。

新郎向現場賓客展示新娘與上司的偷食證據，令全場氣氛靜止。（《人約離婚後》劇照）

新娘上司見狀隨即否認，並斥責新郎胡亂指控，但有備而來的新郎不甘示弱，從西裝口袋中取出大量早前已蒐集的證據，傳給各桌子的賓客觀看，當中包括新娘和上司在車廂激吻和擁抱的照片，還有兩人一起從酒店走出來的畫面等。

新娘在罪證確鑿下，全程一言不發，表情僵硬，而出軌上司身旁的妻子則一言不發離開會場，上司隨即追上，最後這場充滿戲劇性的婚禮在開場不到半小時就被迫停止。桃田小姐則補充，原來新郎早在婚禮前半個月就已知悉未婚妻出軌，但一直部署到婚禮當日才大爆發。

婚事最後告吹，婚禮上所有費用皆由女方家所支付，而上司則給了該新郎將近1000萬日圓的賠償金，他不僅被公司解雇，其太太亦提出離婚，人財兩失，而新娘則直接向公司辭職了。

這場最強報復的婚禮令不少網民直呼「很療癒」，又指事件發展就如八點檔劇情一樣，「這種結局我喜歡，一舉數得啊！」但亦有人不同意做法，「等於公開宣布自己戴綠帽了，未婚妻是二手貨」。

電影《人約離婚後》由佘詩曼、方力申及羅仲謙主演，劇情講述阿佘與小方婚禮上，本播放着兩人相戀的過程，但是畫面突然變成小方跟另一性感女子在床上的片段，阿佘最終沉着氣走上舞台宣布婚宴即時取消。

（綜合）