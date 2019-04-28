【帽事嘅】台男發現女友與他人上床　竟辯稱是興趣　結局難以置信

相信沒有多少人能接受另一半和其他人發生性關係，台灣一名男網民日前在facebook表示發現女友與其他男生發生關係，當他與女友對質時，對方竟解釋跟別人上床「本來就是我的興趣」，甚至說與樓主拍拖之前已是這樣，但對樓主的愛絕沒有少，令男方非常崩潰。不過，當所有人都以為樓主會與女友分手時，結局竟然來了一個大逆轉，令網民都不禁說「你真的是綠帽界的翹楚！」

台灣一名男網民發現女友與其他男生發生關係，當他與女友對質時，對方竟解釋跟別人上床「本來就是我的興趣」。〈《非分熟女》劇照〉

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該名台男在fb群組「靠北女友」中發文表示，跟女友交往10年，他是主動追求的那一方，一直以來兩人相處融洽，「都小打小鬧也看過對方家長」。不過，在不久前他發現女友與其他男生發生關係，樓主當然很傷心和生氣，於是質問女友為何要背叛他。

想不到女友不但沒有悔意，更理直氣壯地回答說，「我沒有背叛你啊。這本來就是我的興趣。」樓主不能相信，咆哮地反問「妳的興趣是跟別人上床是不是！」女友說「對啊，跟你交往前我就會這樣了。」

樓主說，那時他真的感到晴天霹靂，原來這十年來一直被人戴綠帽。女友甚至主動問是否要分手，不在意地說「那就分吧，反正男人的承諾比一張白紙還不如」。樓主不忿明明是被背叛，卻被說成是他理虧，女友還解釋，跟任何一個男人不會發生性行為超過兩次，也去過醫院做體檢報告，「這是興趣不是劈腿」。女友堅稱「愛你的感情我從以前到現在都沒變過，更不曾覺得對不起你。」

樓主當然無法接受，但仍心愛着女友，於是問她可否改掉這「興趣」，惟遭女友拒絕，又指和蒐集公仔一樣，可以減少次數，但不能放棄，「我有遇過比你的技術、大小、時間還要持久更好的男人，但為什麼我還是選擇你。因為肉慾不是愛情的全部，何況我那只是興趣。」

當所有人都以為樓主一定會與女友分手，但想不到樓主竟然指他還是妥協了，現在更到了談婚論嫁，開始籌備婚禮。（「靠北女友」fb圖片）

當所有人都以為樓主一定會與女友分手，但想不到樓主竟然能「忍常人所不能忍」，他指，「如果另一半跟自己完全都合得來，只因為那異於常人的興趣就提分手是不是顯得那承諾的真心很廉價」，因此最後他還是妥協了，現在更到了談婚論嫁，開始籌備婚禮的階段。

不少網民看到最後都非常始料未及，「看你的上文還以為你很有骨氣的分手」，得知結局後，紛紛留言說「這是一個成功洗腦的故事」、「綠到天邊了」、「綠帽界的翹楚」、「這篇文綠的太徹底了，請受小弟（一拜）」、「不怕哪天幫人家養孩子？」亦有網民叫樓主也可以培養這個「興趣」，「你可以跟她培養相同興趣阿，跟男人發生關係」。

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