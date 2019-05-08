【理想與現實】網購「空氣梳化」中伏　一坐即漏氣慘變熱狗

現在網購方便，不需要出門就能輕鬆購物，但也因為不像去實體店面一樣可以直接看到商品，所以常常都會一不小心就會中伏！有位網友就在爆廢公社提到，在網上看到感覺躺起來超舒適的「空氣沙發」於是馬上快速入手，沒想到實品跟照片完全不一樣，讓她直接躺地崩潰：什麼鬼空氣沙發啦！

在網路上看到感覺躺起來超舒適的「空氣沙發」於是馬上快速入手，沒想到實品跟照片完全不一樣（爆廢公社）

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照商品圖片應該可以整個人很舒服的躺在上面，不過原PO表示自己已經盡力把氣灌滿，卻只換來成為夾心餅乾的份…超崩壞躺地照也讓網友笑翻：

「你森7但是它不夠氣」 「這個畫面太搞笑，我不忍直視」 「容許我一笑」 「歡迎光臨my縫」（誤） 「為什麼這麼好笑哈哈哈哈」 「恩....今天早餐吃大亨堡好了」

原PO表示自己已經盡力把氣灌滿，卻只換來成為夾心餅乾的份…（爆廢公社）

不少苦主也出面聲援：

「我老公也買一個，完全是廢物」 「我買了，也後悔了」 「這個商品很雷…同事買過躺久，會慢慢消風」 「家裡空間太小跟本用不起來，還要跑來跑去，買來就擺著沒用過，唉」

看來很多人買了都覺得不值得啊…不過也有人認為或許是原PO灌氣的方式錯誤了，因為同樣的東西，他們反而用得很盡興啊！

「這個超舒服」 「把氣封好明明就可以躺得很舒服」 「這很方便啊！看看我二姊躺得多舒適」 「充不夠，這我有買，小孩玩翻了」 「我買了實現躺著釣魚的夢想」

雖然網友表示只要氣灌滿就很好用，不過也有少數人覺得很容易漏氣，要一直重複灌氣很麻煩，只能說網購商品即使方便，但同時也要承受跟自己期待不符的風險啊～

原來訣竅在於…

「氣要充飽，不然就是妳買的東西有問題」 「接電風扇的風，氣可以很飽」 「用電風扇灌氣，直接抓的話氣會不夠，我+1隻狗都可在上面躺爽爽XD」 「我是用電風扇灌風，然後捲到最紮實再扣起來，躺在客廳很方便，很像熱狗捲」 「不好充滿，氣要有電動充氣機比較好」 「多跑幾圈讓氣多一點，然後封口要多轉幾圈，才不會漏氣～」 「我充氣很久，最後用電風扇灌風，我女兒還在上面睡覺，滑手機」

用電風扇灌氣！（爆廢公社）

網購慘痛教訓大集合

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