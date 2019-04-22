買到假貨、做跑腿　當媽媽學識網購　子女開始為這5件事頭痛

近日有網民在Facebook專頁「爆怨公社」發文，指自己的母親沉迷網購，更盡信網上的廣告，令他崩潰到向網民求救！其實媽媽接觸網購之後，當兒女的真的心好累，看看有甚麼必定遇過的共鳴事吧！

（爆怨公社@Facebook）

網民於「爆怨公社」發文，指自己媽媽沉迷網購的程度已經超越一般人！只要一見到網購網站的廣告，就會盡信不疑並叫子女替她購入，令這個網民忍不住上網問大家：「請問有甚麼辦法可以讓媽媽帳號被鎖？臉書廣告可能會害我家庭失和，有時候跟她解釋她也不懂，心很累。」

「我都話係假㗎啦！」（設計對白）（《BB來了》劇照）

貼文一出即時引起網民熱烈討論，網民紛紛表示自己的母親接觸網購之後都一樣！《開罐 Opener》為你整理出5件媽媽愛上網購之後的共鳴事，相信你一定有遇過！

（爆怨公社@Facebook）

【1】盡信廣告

很多媽媽就如貼文中的媽媽一樣，對於廣告說的深信不疑。標榜「全港最平」、「一次見效」等等最能吸引媽媽的目光。有時候媽媽一臉興奮地向你展示自己買到的「便宜貨」，真的無辦法當面拆穿她啊......

當子女的，收工幫媽媽拿包裹已是常事！（《金秘書為何那樣》劇照）

【2】子女當跑腿

小編收工不時都會收到媽媽的信息：「女，幫我拎順豐。」只要媽媽有網購，就一定會叫子女幫忙簽收或是拿包裹，而當子女的，每次媽媽網購都是一份驚喜，總是以包裹的重量來猜想：「到底她這次又買了甚麼？」（當然每次都是出乎意料，媽媽的思維是你永遠猜不透的。）

「買返來竟然係BB衫？！」（設計對白）（鄭嘉穎@Weibo）

【3】幫忙處理「失敗品」

「我買咗件衫但有啲細，不如你著？」我們自己就算做足功課才網購，都一定會遇上失手的時候，更何況是初初接觸網購的媽媽！錯Size的衣服、縮水的床單、不適用的花灑、極難吃的零食等等，都是媽媽級經常會出現的「失敗網購經歷」，每次她們網購失敗，一定是叫子女幫忙處理掉......

這種標榜多功能的廚房用具，正是媽媽級網購最愛買的產品。（淘寶網截圖）

【4】家裡總是出現奇怪功能的產品

多功能削皮器、各種按摩器等等，只要是廚房用品，或是保健養生物品，並加上「神器」二字，就正是媽媽覺得最新奇有趣的網購目標！有網民的母親曾經網購一個足浴桶回家！可是根據經驗，用過的次數五隻手指數得完......

買到「名牌」時媽媽很開心的！（《潮拜購物狂》劇照）

【5】買到假貨

不知道為甚麼，平常精明的媽媽，在網購時總是好像失去理性，看樣子像是真的就去購入。不少媽媽總是會買名牌的二手貨，還以為自己撿到便宜貨了！這不就中了賣家的陷阱嗎？不過當子女的，只要媽媽相信是真的而且買得高興，那就隻眼開隻眼閉吧。

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