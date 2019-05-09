母揹巾裹3周大愛兒離奇猝死　助產士：不正確使用有窒息風險

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）36歲的媽媽鄧恩（Tattika Dunn）上月8日用揹巾（俗稱孭帶）帶三周大的兒子哈維（Harvey）往檢查，但到達診所後卻發現愛兒沒有呼吸，護士馬上替男嬰進行心肺復甦（CPR），可惜已返魂無術。警方初步懷疑揹巾與哈維的死有關，另外有助產士指出，不正確使用揹巾，嬰兒有窒息風險。

交給護士始發現停止呼吸

鄧恩當日揹著哈維前往位於中央海岸（Central Coast）的長碼頭社區醫療中心（Long Jetty Community Health Centre），途中哈維並無異樣，直至到達醫療中心將揹巾解開，將愛兒交給護士始發現他停止了呼吸；護士立即替哈維進行心肺復甦（CPR），惜為時已晚。

警方懷疑揹巾與哈維的死有關，同時會調查哈維是否死於嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome，SIDS），而驗屍報告將呈交死因裁判官，預計會展開死因聆訊。

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「我感覺非常痛苦，無法面對」

鄧恩與丈夫比爾（Bill）還育有一對4歲的孖生兒子，分別名叫塞思（Seth）和貝利（Bailey），兩夫婦說：「我們會永遠愛着和懷念死去的兒子」。

鄧恩又在Facebook留言：「生命很寶貴，珍惜每一分每一秒，抱緊你所愛的人。我仍未能接受『不知何故』失去了三周大的愛兒，感覺非常痛苦，無法面對，幸好有家人的支持」。事後有人在眾籌網站GoFundMe為他們一家籌款，希望有助減輕其未來數月的經濟負擔。

助產士威格爾（Jane Wiggill）認為，澳洲有關嬰兒揹巾的規定太過寬鬆，對於揹巾的使用沒有相關的監管或標準，「使用嬰兒揹巾有窒息風險，特別是當嬰兒的位置不正確，因為嬰兒沒有足夠的力氣在呼吸受阻時挪動身體，包括在揹巾裡曲着背而下巴貼在胸前，以及臉部被壓在揹巾或使用者身上，均會令他們難以轉動頭部」。她指出，揹巾對出生不足4個月、早產或有呼吸困難的嬰兒最為危險。