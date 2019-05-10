受困深坑　挖泥機闢出生路　小象感恩依偎不願離去

斯里蘭卡東北部一條村周一（6日）上午有兩頭小象不慎跌入一個約2米深的泥坑內，苦苦掙扎無法脫困，當地野生動物管理員發現後，出動挖泥機代為挖出一條「生路」，其中一隻小象「甩難」，但另一隻要挖泥機幫忙從後推一把，牠獲救後竟不願離去，甚至親熱地依偎著挖泥機，似是在感激「救命恩人」！

挖泥機從後輕推一把

兩頭小象當日被困泥坑內近3小時，附近村民表示，母象一直在牠們身邊徘徊不去，多次嘗試施救但都失敗，於是村民通知管理員。網上影片所見，管理員找來一部挖泥機，把泥坑的空間擴大，同時挖出一條泥路；其中一頭小象很快脫困，另一隻小象卻努力嘗試了數次也不成功，這時挖泥機輕輕在牠的後面一推助牠離開泥坑。

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遭到驅趕才返回樹林

小象脫險後，本能地即奔向樹林與母親團聚，但期間突然停步顯得遲疑，然後轉過身走向挖泥機，緊緊依偎着不肯離去，似乎是要向挖泥機好好「感激」一番；最後要勞煩管理員與村民合力驅趕下，小象才回到樹林的象群中。

網民紛紛留言表示感激眾人努力拯救小象，「最令我感動的是兩頭小象對彼此不離不棄，等對方脫困才一起離開」、「我猜第二隻象在說：多謝你們」、「很開心看到他們對動物所付出的同情和愛心，向他們致敬」。