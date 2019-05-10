小巴近門口座位設關愛座惹熱議　網民笑言：後生仔落車等下一班

無論巴士或地鐵的「關愛座」，一直都引起熱議，但今次連小巴都加入關愛行列！有網民近日於facebook上載相片，表示乘搭的小巴車廂內竟設有數個關愛座，聞所未聞。不少網民紛紛加入討論，表示不解小巴亦有此設施，「小巴無企位，點關法？」、「又搞呢啲搏嗌交」、「洗咩關愛座呀 要讓位自己都會讓啦」。

有網民近日於facebook上載相片，表示乘搭的小巴車廂內竟設有數個關愛座，果然聞所未聞。（網民陳先生授權圖片）

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該網民陳先生表示，他於星期三（8日）下午時分，由火炭搭乘481號小巴往荃灣，上車後驚覺最前2排至近門口的座位，亦有蓋上「關愛座」字眼的頭枕皮套，陳先生把相片上載至fb群組「巴打絲打Facebook Club」，更稱感到匪而所思：「小弟無知，第一次坐小巴有關愛座……」。

網民對小巴加設關愛座有不同意見

他回覆《香港01》時指出，當時包括自己僅有3人乘搭小巴，因為碰巧沒有老人家及其他有需要人士上車，所以未能見證有人使用關愛座。

不過相片經上載後，亦吸引不少網民熱議：「小巴得座位，無企位都要關愛？」、「咁如果得返呢個位又咁啱到我，咁我上定唔上好？」、「滿座你都要讓老人家坐，你落車等下一班。」、「有心讓嘅自然會讓，無心嘅又製造衝突！」

不過有網民反指其實加設關愛座是有需要，「明顯係為咗方便上落車」、「一個老人家行一級樓梯都辛苦，行多步都辛苦，唔係好似後生仔咁行得走得」、「呢個關愛座純粹等老人家，或者有需要人士行少2步近門口方便上落啫」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）