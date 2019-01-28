【Fashion嘅嘢】「睡袋裝」走在潮流尖端　網民：係咪米芝蓮人

我們常常在電視或報章雜誌上看到很多模特兒在伸展台走秀展示服裝的盛會，不過隨着奇葩的服裝越來越多，讓人已經分不清到底是服裝展還是設計師整人大會了……近日網路瘋傳一段影片，照片裡面模特兒正在為秋冬新款套裝走秀，但這套衣服讓大家看了都不禁嘴角失守！

超前衛「睡袋套裝」（Ade Andreea Facebook）

最新潮服裝是「移動式被竇？」

這……確定是認真要出產的商品嗎？雖然最近天氣冷大家都想窩在棉被裡不出門，但也沒有渴望到要直接穿在身上啊！

「這是睡袋展示？」 「寒流來不想離開被窩的概念」 「有了這個就不怕冬天出門了」 「穿這個寒流來應該很好睡」 「我比較想知道跌倒了要怎麼爬起來？」 「寒流來在家移動差不多就是這樣」 「用米芝蓮做題材嗎？」

「睡袋裝」被嘲以米芝蓮做題材。（網上圖片）

模特兒十項全能

能在伸展台走秀的模特兒當然都是受過專業訓練的，只不過這套穿上去不但臉整個消失，甚至走起來根本就像在拖棉被一樣……想必裡面的模特兒應該哭笑不得吧

「感覺就是設計師在整麻豆（模特兒）」 「模特兒覺得這根本搞我」 「麻豆好難當」 「這是要給誰穿？ 模特兒心裡os:直接給我布偶裝不就好了」 「模特兒自己在裡面應該笑死了吧」

時尚的品味我們不懂…

其實時裝騷會出現「特別」衣服也不是第一次了，之前就有知名品牌，真的讓模特兒把棉被穿在身上，甚至還附枕頭，萬事俱備只差一張床就可以躺下睡好睡滿了啊……

有知名品牌真的讓模特兒把棉被穿在身上。（每日頭條）

「原諒我不懂藝術」 「這叫作走在時尚的尖端」 「時尚不是我們一般人可以懂的」 「設計太前衛時尚～還是只是單純得罪設計師呢？藝術時尚的品味我實在沒有天份…」

只能說很佩服每個走秀的敬業模特兒啊～在這種時候怎麼還可以一臉鎮定，如果這樣才稱作時尚，沒關係本編可以穿普通的衣服就好(ㆆᴗㆆ)

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】