【母親節】台家樂福推應節蛋糕竟「流淚」　網民笑爆：眼線都哭掉

這周末就是母親節了，大家都有準備好禮物跟大餐要孝敬自己的媽媽了嗎？有些人為了應景，還會加碼蛋糕，讓心愛的母親就像過生日一樣開心。不過近日有位網友在逛家樂福的時候，看見架上的蛋糕居然痛哭流涕，讓他忍不住發文詢問：「這會有人買嗎？」

近日有位網友在逛家樂福的時候，看見架上的蛋糕居然痛哭流涕，讓他忍不住發文詢問：「這會有人買嗎？」（Facebook「爆廢公社」圖片）

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阿母OS：終於輪到感謝偶的日子了（淚）

網民留言認為蛋糕上的媽媽是太感動了：「感動到流淚啊」丶「阿母的目屎」丶丶「幫母親慶祝的眼淚...」丶「媽媽脫妝了」丶「媽媽感動到喜極而泣了」丶「媽媽的眼線脫妝了」丶「睫毛膏沒防水啦，媽媽感動的黑眼線都掉了」

媽媽只是想回家～

都有網民認為蛋糕上的媽媽是想被買走而哭：「媽媽哭了！趕快把我帶走！」丶「母親都流淚了，還不趕快把它買回家」丶「買啊，感動的媽媽」丶「沒人買她哭了」丶「哭哭，為了讓他開心，你買回家吧～」

家樂福應景推出母親節蛋糕，圖片僅供參考，實際販售款式請洽賣場。（Facebook「家樂福便利購自由店」截圖）

其實這是家樂福幾乎每年都會推出的其中一款母親節蛋糕，名叫「微笑媽咪芋頭蛋糕」，跟其他款蛋糕比起來，因為造型特別而意外引人注目。而原PO所分享的照片，估計是蛋糕保溫沒控制好或現場其他因素才導致媽咪蛋糕「流眼淚」，不論如何，希望所有的媽媽都能過個好節，小編先預祝天下媽媽們母親節快樂喔～

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