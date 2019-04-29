【多圖】動用100卷廁紙　俄夫婦客廳變貓之天堂　主子冧爆周圍撲

不少養寵物的人為氹毛孩開心，都不惜大手購入零食及玩具。俄羅斯一對夫婦就超越一般主人，購入足足100卷廁紙，將家中客廳改造成「貓之天堂」，從天花至地板均鋪滿廁紙，目的只為讓愛貓「Pusic」好好玩樂一番。Pusic看到滿屋廁紙，興奮得左撲右撲，在紙堆上「滑翔」，玩了足足30分鐘才累極停下。片段一上載即被網民瘋傳，紛紛稱讚夫婦是「絕世好主人」，又表示Pusic玩耍的過程超治癒。

俄羅斯一對夫婦為了給予愛貓驚喜，購入足足100卷廁紙，將家中客廳改造成「貓之天堂」。（YouTube「CatPusic」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

身上有黑白色花紋的Pusic本來是隻流浪貓，4年前還未開眼就被一對俄羅斯夫婦救起，從此成為兩人的寵兒。男主人維切斯拉夫（Vyacheslav）形容，Pusic是一隻聰明，好奇而且強壯的貓，喜歡舔人的臉和抱着他們的腳表達愛意，自前年兩夫婦的兒子出生後，Pusic更擔當哥哥的角色，不時陪「弟弟」玩耍。

維切斯拉夫說，Pusic與天下間眾多貓咪一樣，對廁紙有着不能解釋的迷戀，「我們發現Pusiс小時候已對廁紙非常熱愛」，但為了「保持家庭秩序」，他們並無讓Pusic經常玩紙巾。不過夫婦近日忽發奇想，希望為Pusic留下年輕的美好回憶，「我們會給牠所有衛生紙，不是幾張，而是覆蓋我們整個房間」。

即睇客廳變身過程及主子反應！

+ 22 + 21 + 20

維切斯拉夫（右）及太太非常愛錫Pusic，為了讓牠留下美好回憶，不惜落手落腳佈置「廁紙屋」。（ig「catpusic」圖片）

為了塑造一個廁紙天堂，維切斯拉夫與太太一早就預備，「由於我們家有一個小孩，所以動作必須要快。當孩子白天睡覺時，我們就要佈置房間，並要在他醒來之前的幾個小時內完成所有工作」。

從影片可見，夫婦到超級市場購入100卷廁紙，將大堆廁紙鋪滿於客廳地板和梳化上，連牆上、儲物櫃及天花亦掛了多條廁紙，花了約30分鐘，客廳便變身成為只見到廁紙的「貓之天堂」。

+ 24 + 23 + 22

當Pusic看到廁紙客廳時，即表現得非常興奮，在廁紙堆中周圍撲，有時在紙上「滑翔」，有時則躺在紙堆內享受「廁紙浴」，樣子又「梳乎」又滿足。維切斯拉夫坦言，沒想到Pusic會有如此反應，「我以為牠只是玩一下，但大堆廁紙似乎刺激到牠的童年回憶，令牠玩到瘋了」。他續說，Pusic玩了足足30分鐘才累極停下，當日下午牠睡得像石頭一樣，一動也不動，可見牠真的非常投入地玩耍。

+ 16 + 15 + 14

Pusic玩廁紙的片段上載至其YouTube頻道及個人專頁後即獲網民瘋傳，有人大讚牠玩耍的過程非常治癒，又稱讚維切斯拉夫及其太太是「絕世好主人」，願意為愛貓付出心思，而他則謙虛回應：「重要的是為你的寵物騰出時間，讓他們享受生活，對牠們來說，你的關注和付出是無價的」。

有網民則擔心夫婦耗用大量廁紙取悅愛貓會造成浪費，不過兩人強調所有廁紙都會重用，「我們盡量不浪費資源，這些廁紙會留作將來跟Pusic玩遊戲及製作新的貓玩具」。

（YouTube「CatPusic」、BoredPanda）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁