婆婆診所暈倒獲醫生優先睇　自私港女投訴被打尖　後生仔妙語KO

醫療資源缺乏，醫生要分緩急輕重來看症絕對是合情合理的事。有診所助理護士網上發文稱，日前遇到一位婆婆突然在診所暈倒，醫生隨即檢查她的情況，但其中一名女士竟抱怨婆婆「打尖」，又不斷表現出極不耐煩，令同場的後生仔忍不住反駁她，「你講夠未呀？呢度唔係大陸呀！你要冇人性嘅你返大陸睇啦！」帖文引起網上熱議，短短5小時已有超過3700人讚好，不少人都讚後生仔「好波」，又大罵女士毫無同理心。

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診所助護「珍寶豬」在facebook專頁「診所低能奇觀」發文，指近日遇到一位麻煩女病人，因當時診所有幾位病人正在輪候看醫生，其中一位婆婆登記後坐下不久，突然整個人癱軟在椅子上，旁邊的後生仔即大嗌：「醫生！有人暈呀！」雖然助護上前拍拍婆婆時她仍有反應，但安全起見他們都隨即推婆婆入醫生房檢查。

不過有名已登記的女士卻感不滿，問道：「醫生幾時睇得我呀？個阿婆好似唔係登記先㗎喎。」後生仔幫口反駁：「你唔見阿婆暈㗎咩？催咩呀？」但女士仍堅持：「佢都冇嘢啦。」再次強調自己早過婆婆登記，後生仔忍不住再反駁：「你登記先過佢又點呀？你好人好者咁好氣都唔可以畀阿婆睇先呀？」女士聽後心有不甘，唯有以「萬能金句」回應，「我唔係冇素質嘅人，我唔同你嘈」。

其後醫生考慮到婆婆身體狀況，叫了救護車送她入院。在等候救護車期間，婆婆一直在醫生房內躺着，但女士開始不耐煩，不斷問樓主「姑娘我仲要等幾耐呀？」，又指「佢唔可以出嚟等㗎咩？霸住間房阻住我哋要睇醫生嘅人」、「佢喺入面都冇咩嘢呀？我可唔可以入去睇醫生呀？」，當女士翹起雙手正想發爛渣時，後生仔再度出聲：「你講夠未呀？呢度唔係大陸呀！你要冇人性嘅你返大陸睇啦！」一句完勝麻煩港女。

港女始終要「攞返個尾彩」，當婆婆上救護車後，輪到女士入醫生房時，醫生禮貌地向她表示歉意，女士竟回答：「知就好啦，下次唔好啦」令樓主忍不住暗諷一句，「下次你唔好病呀」。

女士誇張表現引起網上熱議，有網民直斥女子沒有同理心，「下次佢暈咗都冇人理佢」、「我想講，有得揀，無人想用咁既方法打尖囉。真不怕他朝君體也相同啊！」、「冇人性嘅說話都講得出」，另有人揶揄稱「呢啲人千祈唔好老」。很多網民亦認為後生仔抵讚，「而家仲肯出聲既人少之又少」、「後生仔又幾有禮貌喎！寸得嚟又忍到唔爆粗」。

（facebook專頁「診所低能奇觀」）