「7個人叫得3碟飯」，如此庹縮的客人有網民真的遇過！一名茶餐廳經理日前投稿至facebook專頁「西客之道」，指曾遇過7位客人只叫3碟飯，落單後還叮囑飯要「加底」，稱「我想分啲俾其他人」，其後足足坐了個半小時。最離譜是客人埋單時竟投訴餐廳加得少飯，「你哋咁孤寒，點做生意？」令樓主忍不住一句反駁他們。

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有茶餐廳經理近日投稿至facebook專頁「西客之道」，指遇到一行7人光顧該店，但坐下後只叫了3碟飯，「話因為其他人食咗嘢嚟陪坐」。不過落單後卻叮囑，「三個飯全部同我加底，我想分啲俾其他人」，樓主不禁反問：「咁又話佢哋食咗嘢？」更直接抽擊：「使乜叫3碟飯啫？叫一碟7個人分吖笨。」

當上菜時客人卻質疑「咁叫加咗？」樓主唯有回應：「加咗啦！唔夠可以再加，10蚊一碗白飯。」最終那一行7人坐了個半小時，埋單時還聲大夾惡投訴：「人哋大集團大x樂大x活都免費加底，係你哋咁孤寒，你點做生意？信唔信我唱到你無人嚟幫襯你？」

這句刻薄說話刺激到樓主「大爆發」，怒斥客人：「點做生意係我嘅事。講真你呢單生意我寧願唔做，庹縮得你七個人叫三碟飯仲要我加底不特止，仲要霸住我張大枱個半鐘，你估你去酒樓酒店呀？不知所謂！」

帖文引起熱議，不少網民都力撐樓主鬧得好，「7個人叫3碟飯真係好肉酸，仲要加底，嘢飲都唔叫番杯，咁大個人好意思嘅？」 、「去茶記咁大膽坐成個半鐘仲要嫌人地加飯加得少，抵佢比人寸」。另有網民笑稱該客人到茶餐廳都要求多多「勇氣可嘉」，更誠邀他們繼續挑戰，「去茶記搲着數，去澳牛試下吖嘛！」

（facebook專頁「西客之道」）