「母親節到了才突然覺媽媽很重要？」調查逾八成台灣大學生答係！

母親節快到，又是讓人思考媽媽重要性的時刻，而你上一次特別感受到「媽妳好重要」的瞬間是甚麼時候？ 根據Zuvio校園的調查，許多人感受到媽媽重要性的時刻不脫「肚子餓」還有失戀低潮等時刻。

「母親節要到了～你有沒有突然覺得『啊～！媽媽真的好重要啊！』的瞬間呢？」（ZUVIO校園討論區圖片）

肚子餓沒錢吃飯的時候

「回到家後，不用再煩惱要吃甚麼」／「在我來不及買東西吃的時候，煮麵線給我吃」／「肚子餓的時候 沒錢的時候」／「要吃飯洗衣服的時候」／「沒有媽媽就沒錢沒便當」／「一個人住沒東西吃的時候…」

找不到東西的時候

「東西不見的時候」／「忘記東西放哪裏卻趕着出門」／「發現自己甚麼都不會的時候」／「找不到東西時」／「國高中需要有人幫我送東西到學校的時候？」／「媽！！我的制服在哪裏？！」

男生想起媽媽的時間（ZUVIO校園討論區圖片）

一個人離鄉背景要獨立的時候

「一個人住外面感冒生病的時候」／「住在外面的時候，才得知媽媽的重要❤」／「不住家裏的時候」／「想家的時候」／「很久一段時間沒回家後，才發現原來媽媽也是會變老的」／「在國外留學的時候」／「蟑螂出現的時候」／「在宿舍待太久的時候」

覺得委屈想撒嬌的時候

「在學校被欺負的時候」／「跟朋友吵架的時候」／「被公司壓榨的時候」／「被朋友背叛的時侯」／「陪我一起去醫院的時候」／「最無助的時候她一定就在身邊」／「能夠聽我訴苦的時候」

女生們想起母親的時刻（ZUVIO校園討論區圖片）

居然都是「有需要」時才想起媽媽？雖然媽媽這角色就是無聲浸透在生活裏，但這種回答也太令人傷心了。幸好，還是有大批網友表示，媽媽一直都很重要！隨時隨地！才不是只有「一瞬間重要」呢！！

「沒有她就沒有我啊」／「不是突然、一直都很重要」／「一直都是重要的存在」／「在人生低潮時會永遠支持你」／「媽媽一直都很重要啦，不是一瞬間」／「每個瞬間」／「生活中不可或缺的存在」／「有一種天塌下來有她在的安心感覺」／「無時無刻！希望父母可以永遠陪伴着我們」／「媽媽本來就很重要，這件事不需要母親節來告知」

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

確實，不管是溫飽還是心理支持，對我們來說，媽媽的重要性是無時無刻都在展現的呢！All the time，Anytime！Every time！任何時刻、任何時候、任何時候都很重要！！！母親節快樂！

小聲說，本編居然看到有人「重要一瞬間」是要錢、領零用錢、缺錢、行走ATM，實在太誠實......非常欠打，以上通通斷金流斷網路！！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】