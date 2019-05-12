廣翅蠟蟬入侵北區屋苑　數十隻包圍天花板　專家：無毒唔使殺死

夏天為大地帶來蚊蟲，日前有北區居民表示，近年每到夏天就會有大量類似小飛蛾的小昆蟲入屋，聚集在天花燈光附近，令人相當困擾，遂上網詢問如何解決煩惱。不少人都留言指自己有同類煩惱，有人會拉起窗簾，亦有人長期關窗開冷氣。香港昆蟲學會副會長饒戈接受《香港01》訪問時表示，相信圖中昆蟲是廣翅蠟蟬，要避免牠們入屋可以在窗戶裝上防蚊網。

有網民分享圖片，說自己住處的走廊的情況更為嚴重，廣翅蠟蟬的數量十分之多，早上更會屍橫遍野。（fb群組「上水粉嶺人分享會」圖片）

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有北區居民表示，指自從雍盛苑後面有新公屋落成後，近年夏天都會受到昆蟲入屋的困擾，而且在下雨之後數量會變得更加多，有時數十至過百隻小蟲飛入屋，停在天花板的燈光附近，令住戶感困擾，遂上網請教有何解決方法。

不少網民見狀紛紛表示有同類情況，建議樓主拉上窗簾布已經可以大大改善問題，因為光會吸引牠們入屋，亦有人曾經以吸塵機吸走昆蟲。另外有人表示，住所因為昆蟲入屋的問題需要長期關窗開冷氣，感到十分煩惱。從其他網民上載的圖片可見，原來除了單位內，大廈走廊都出現「蟲患」，一到早上就會見到遍地屍骸。

若蟲成蟲後有一對廣闊蟬翼，外型上與飛蛾相似，但不會鳴叫。（香港昆蟲學會副會長饒戈提供）

香港昆蟲學會副會長饒戈指出，相信圖中的昆蟲是廣翅蠟蟬，無毒之餘亦不會咬人，毋須將牠們殺死，而且由於牠們有趨光性，所以會飛向發光的物件。他建議，如果想避免廣翅蠟蟬飛入家中，可以考慮在窗戶上裝上防蚊網。另如果想將已經在家中的廣翅蠟蟬趕走，可以用膠盒將蟬裝起，再拿到室外放生，但不建議用吸塵機吸蟲，因為會對牠們造成極大傷害。

之前饒戈亦提到，廣翅蠟蟬成長分為3個階段，最初是蟬卵，到了3至4月，變成半圓形的若蟲，以彈跳移動位置，又會分泌出白色蠟粉蠟質，所以驟眼看會以為是有一對長耳或觸角，蠟粉蠟質對人體無害。大約一至兩個月後、即約5月中至6月，若蟲成蟲後會有一對廣闊蟬翼，外型上與飛蛾相似，但不會鳴叫，在夏天交配產卵，到秋天消失，生命周期只有1年左右。

饒戈表示廣翅蠟蟬無毒之餘亦不會咬人，毋須將牠們殺死，要避免牠們入屋可以在窗戶裝上防蚊網。（資料圖片）

無論是若蟲或成蟲，牠們都會成群結隊在城市、公園、郊區及新界農田出沒，嘴部結構呈吸管狀，喜歡依附大紅花及柑桔類植物，吸食汁液，但無資料顯示牠們會攻擊人類或對人類有害。若市民在戶外地區見到大量廣翅蠟蟬，可以避開牠們，若被依附在衣物上，可以用手撥走。假如廣翅蠟蟬大規模地「入侵」寓所，市民除了掃走牠們之外，亦可以留意附近有沒有植物吸引到牠們，如有就建議移走相關植物。