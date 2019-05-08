台少女慘成禽獸外公洩慾工具　6年慘遭強姦過百次　開始時僅9歲

台灣新北市一名59歲外公，9年前竟對年僅9歲的孫女伸出狼爪，利用同睡一間房間，不顧孫女閃躲、拒絕，猥褻孫女2次得逞，更每2周1次逞獸行，強行逼迫孫女發生性行為，惡劣行徑長達6年，直到孫女不堪壓力，向同學透露遭性侵，才由旁人協助報案。士林地方法院日前依照強制猥褻、強制性交等罪判刑，應執行有期徒刑20年。

從事工地臨時工的外公，離婚後和女兒外孫同住，2010年孫女就讀國小四年級，兩人同一間房間睡覺，外公竟為滿足個人性慾，違悖人倫綱常，長期將孫女當作發洩性慾對象，行為社會道德、法理不容。

判決書指出，全案至2017年1月，孫女承受不了極大壓力，才向同學透露遭家人性侵害，同學母親知情後撥打113婦幼保護專線報案。孫女指控每周2、3次歷經夢魘，慘遭外公性侵。

檢察官依照強制猥褻、強制性交每周2次頻率計算，認為外公犯下強制猥褻嫌8罪、對未滿14歲女子強制性交罪嫌457罪、成年人故意對少年強制性交罪嫌共102罪，總計567罪。

外公開庭時喊冤，堅決否認犯下567罪，他辯稱，每半個月1次，沒有孫女說的這麼多次。合議庭認為，孫女對遭侵害的頻率，在警詢、偵查證述內容不一，事後外公向孫女道歉，孫女在法庭為外公求情，希望判輕一點。

合議庭認為，外公在2010年至2011年間，對未滿14歲女子強制猥褻罪2罪，2011年起長達4年多，每半個月1次對孫女犯強制性交罪，共106罪；孫女14歲後，以相同頻率對孫女強制性交，共23罪，應執行有期徒刑20年。

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