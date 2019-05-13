被迫買三房與未來外父母同住　連登仔嬲爆：貼錢畀大舅？

以為香港買樓只是錢的問題？少年你太年輕了，跟誰同住才是真正「打大佬」。日前有連登仔發文抱怨，指自己跟女友有結婚打算，所以準備買樓，預算約1000萬，惟女友的哥哥亦準備結婚，對方父母有意賣樓幫他付首期，兩老則搬去跟女兒及樓主同住，女友亦非常贊成。 不過此決定卻引起樓主極度不滿，認為間接「送錢畀佢阿哥買樓」，而首期是他跟父母辛苦儲落，「貼錢畀你住可以係我責任，但點解會納入你全家嘅計劃之中？」同時令生活質素下降，「最大問題係我唔想同外父外母一齊住」，他又透露與女友因此意見分歧，正處於冷戰期。

日前一名連登仔在網上發文抱怨，指準備買樓結婚，但未來外父外母卻要求同住，因要賣樓幫兒子付首期，令他相當不滿。（資料圖片）

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該名連登仔日前在討論區發文表示，打算幾年內結婚，所以準備買樓，屬意市區正常配套的兩房單位，預算約1000萬，不過女友的哥哥亦準備下年結婚，同樣正苦惱買樓問題。他稱女友哥哥做政府工，人工不俗，惟積蓄只能買到600萬以下的樓，其父母有意賣樓幫他付首期，之後則搬去跟女兒及樓主同住，更開口建議樓主買三房，「話住遠啲舊啲都無所謂」，而樓主女友亦非常贊成，「話遲吓生仔有人湊，平日有住家飯食，幾好 」。

負責出錢的樓主，坦言完全不支持此「決定」，認為大大影響生活質素，「本來可以享受舒舒服服有正常會所嘅市區屋苑，無啦啦要downgrade住遠住舊 」，甚至間接「送錢畀佢阿哥買樓，仲要住得舒服過我」。他表示首期是他跟父母辛苦儲落，認同買樓給女友同住是其責任，「但點解會納入你全家嘅計劃之中？」、「有冇諗過我都係有父母，佢哋都想我住好少少？」

樓主稱女友不是財困，他自己家亦不是大富大貴，認為女友哥哥有不少方法解決居住問題，例如用舊樓做按揭、先買平樓放租再自己租靚樓、買平樓遲點再樓換樓等，又質疑女友父母可跟兒子夫婦同住，「你屋企咁重男輕女，唔係應該叫你呀哥去負責番照顧父母嘅責任咩？」

然而最令樓主卻步的是，他根本不想跟未來外父外母同住，而且還沒有求婚，「最後一定係你（女友）㗎咩？」他指跟女友討論時，反怪責他「唔諗佢屋企同佢父母感受」，二人因此意見分歧，正處於冷戰期。

不少網民見狀紛紛同情樓主，認為絕不能退讓，「一係接受，一係分手」，又指對方父母貼錢給兒子買樓沒有問題，「但係你要令你女朋友明白，你買屋係你畀錢你話事嘅」，甚至有人建議樓主可邀請自己父母一齊住，「同你準老婆同外父外母講，佢兩老養到我咁大，我一樣想好似孝順你哋咁樣。不如六個一齊住，睇吓老婆有咩反應。」