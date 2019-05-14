英準新娘慳錢紅白事一齊搞　網民嘲：竟沒將遺體製成結婚蛋糕

英國一名準新娘近日在Facebook發文稱，姨媽不久前逝世，而籌辦喪禮的價錢高昂，為了節省開支，她決定將紅白二事一同進行；有網友把這位準新娘的帖文分享到一個專門講述婚禮尷尬情況的Facebook群組，結果引起熱議，不少留言都謂感到不寒而慄。

該名非常準新娘的帖文稱：「有部份人可能已經得知這個消息，卡倫（Karen）姨已經與世長辭，我們一家對此深感悲痛，但可以肯定不會取消下星期的婚禮，大家都知道卡倫姨希望我們好好慶祝，度過充滿愛和快樂的一天；同時我希望補充一點，就是籌辦喪禮的價錢暴漲，因此我們將在婚禮中安排開棺瞻仰遺容的環節。」

她說：「請隨便在婚禮進行時跟卡倫姨道別，現場可以瞻仰遺容。請記住，即使失去我們所愛的人教人心碎，但慶祝婚禮中的愛及伴侶關係仍使人高興，我們期望在星期六見到你。」

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網友看完有關帖文後，不少人均認為將紅事白事一同進行實在太奇怪，「所以這將是個『聯合婚喪禮』？很古怪」、「很驚訝他們沒有將她的遺體製成結婚蛋糕的其中一層」、「『瞻仰遺容』就像在說她是裝飾或佈景的一部分」；不過也有網友表示體諒其做法，「我可以接受」、「至少她（卡倫姨）也能參與這個婚禮」。

麥玲玲：辦妥白事儀式才可送禮

對於「紅事撞白事」，堪學家麥玲玲曾在訪問中指出，紅白相沖不宜送禮，因為有機會影響雙方運程，故必須得到雙方同意才可以送禮；若家中有白事，傳統上應要待死者去世後49天，或最少要留待一切儀式辦妥才可送禮。婚禮顧問歐惠芳亦認為不應「紅事撞白事」，傳統上都是「人不到禮不到」，若要祝賀可以日後請飲茶代替。