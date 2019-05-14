當地鐵撞車也可成為遲到理由，還有甚麼不能發生呢？美國一名「黑仔」男子駕車上班時遇「超罕見」意外，一隻烏龜突然從天而降，打穿其車頭擋風玻璃，連引擎蓋都損毀。男子驚魂甫定後立即致電老闆，指因「烏龜撞爛擋風玻璃」故會遲到，對方竟懷疑他的說法，更要求他拍照證明。

美國一名男子駕車上班時突然被「從天而降」的烏龜擊中車頭，擋風玻璃及引擎蓋都嚴重損毀。（fb「Sharon Vaught」圖片）

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「地獄黑仔男」格蘭（John Gardner）居於美國南卡羅來納州，上月30日，即他返新工的第二天，他駕車上班途中突然聽到「呯」一聲巨響，一個巨型黑影突然向其車頭方向飛去，格蘭未及反應只好停車。

停車後他才看到眼前的擋風玻璃已碎裂，上面竟然卡着一隻烏龜，而引擎蓋亦凹陷損毀，「當時我還不知道它是甚麼東西，直至它撞到我的擋風玻璃，我還用了幾秒鐘理解，『哦！那是一隻烏龜』！」。

意外後烏龜卡於格蘭座駕的擋風玻璃傷重死亡，而格蘭則未有受傷。（fb「Sharon Vaught」圖片）

正當他還在組織事件時，一名貨車司機走近詢問他的情況，原來該貨車司機駕駛途中不慎輾到正在公路上爬行的烏龜，烏龜被輾後飛向後方，打中格蘭的車頭，幸好他車速不高，未有受傷，不過烏龜則當場死亡。

事後格蘭即致電老闆，通知對方他因「被烏龜撞碎擋風玻璃」而要遲到，但老闆聞言表示難以置信，「他們對我說『你不能亂作這些理由，請你拍照並發給我們，我們之後會再討論』」。格蘭事後只好安排拖車將座駕送往維修，花了約2000美元（約1.6萬港元）才令私家車變回原狀，而車廠職員亦好心埋葬了烏龜。

（綜合）