中大畢業生後悔當初無揀港大釣金龜　網民不屑：去讀書定配種？

讀書的目的究竟是甚麼？在今時今日的社會，真心為追求知識而讀書的人或已「買少見少」，有中大畢業生早前在fb專頁投稿，明言後悔當初放棄入讀港大而選擇中大，原因是大學環境令她「好難識到啲筍盤」。帖文一出即引起網民討論，有人更諷刺樓主「請問你上大學是來讀書還是來配種的？」，獲得的讚好比原帖更多。

有中大畢業生發文稱後悔當初選擇入讀中大而非港大，錯失釣金龜機會。（示意圖，《my盛lady》劇照）

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該名自稱中大畢業生的樓主，早前於fb專頁「CUHK Secrets」投稿，直指「真心後悔」當初放棄港大而入讀中大，稱當年選擇中大的原因是「我覺得港大啲人太有錢高攀唔起佢哋」，但畢業後卻感後悔，因現時認識到的有錢男人多數都有女朋友、或是已結婚及離婚但有子女，認為自己應一早入讀港大以便「試下釣金龜」。

樓主直言中大的有錢學生不多，「好難識到啲筍盤」。（資料圖片）

樓主說，於中大「好難識到啲筍盤」，因有錢的學生不多，大部分都聚集於某幾個科目，其他學生難以親近，即使能夠結識，對方亦已「畀人mark晒」，發展機會較低。相反，她認為港大「通街都係有錢仔」，自然能更易結識到「筍盤」，故對當初的選擇感到後悔。

她又指現在仍會結識到有錢男人，但對方多數都有女朋友、或是已結婚及離婚但有子女，認為若一早入讀港大便會有更大機會。（示意圖，《my盛lady》劇照）

帖文令網民相當驚訝，質疑樓主並非「真心」發文，有人更諷刺她「請問你上大學是來讀書還是來配種的？」，引來逾430個讚好，甚至比樓主的原文還要多。有網民則笑指樓主的確選錯學校，因中大不是「搵人包養」的地方，建議她「去做模特兒啦，要超級嗰隻」，又提醒她「揀人時人亦揀你」，「人哋都係會覺得你呢啲冇錢女好難頂」。

（fb專頁「CUHK Secrets」）