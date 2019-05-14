【何猷君求婚奚夢瑤】白油寫LV盒「蘑菇」伴舞　網民：點解會咁娘

賭王何鴻燊四房24歲孻仔何猷君（Mario），昨在上海包商場以白馬王子現身，他在粉紅色城堡裝飾前，向穿上粉紅色裙子、頭戴皇冠的「公主」奚夢瑤單膝跪地求婚，非常浪漫。惟被引來不少內地網民嘲笑，指包括奚夢瑤出場時獲「蘑菇」舞蹈員伴舞、LV求婚戒指盒疑塗改液寫字等，都娘味甚濃；猷君求婚儀式上大玩自彈自唱，棄選經典情歌選唱謝霆鋒的《活着VIVA》，原來也是投女友所好，在求婚日選唱女友偶像歌曲博其一笑。

何猷君昨日在上海一商場高調向女友奚夢瑤求婚，不過卻被網民狂嘲過程老土。（視覺中國）

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現年24歲的準新郎何猷君（Mario），與30歲的內地超模女友奚夢瑤拍拖一年多，上月傳出女方懷孕，猷君強烈否認，事隔一個月，猷君昨日在媽媽名下、位於上海的尚嘉中心向女友高調求婚。現場更配合猷君的英文名字，以任天堂遊戲《超級孖寶兄弟》（Super Mario Bros.）為主題，台上有粉紅色城堡裝飾，並以99999支玫瑰佈置。

為搏女友一笑，猷君更穿上黑色背心，自彈自唱女友偶像謝霆鋒的《活著VIVA》，其後再化身白馬王子，向穿上粉紅色裙子、頭戴皇冠的「公主」奚夢瑤單膝跪地求婚，場面浪漫。

微博瘋傳何猷君的LV求婚戒指盒，不少網民笑指猷君以塗改液畫花名牌盒，令LV瞬間變成「十元精品店的小禮盒」。（微博圖片）

二人事後即時登上微博熱搜榜，除對準新人送上祝福外，不少網民卻笑二人是「鄉村愛情故事」，不論是奚夢瑤的出場方式或求婚戒指盒，都被網民狠批「娘爆」。

在這場重金求婚儀式中，準何太搭電梯進場時，身後有4名頭戴「蘑菇」裝飾、全身粉紅造型的舞蹈員伴舞，當抵達地面時，奚夢瑤好友陳學冬就為她蒙眼，網民見狀狂笑橋段超老土，「我們不僅沒他有錢，也沒他那麼土」、「為什麼有種鄉村愛情相親現場的感覺」。

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不少人又認為整個求婚過程太作狀，男方在台上問到女友是否願嫁時，二人還把咪高峰遞來遞去，如綜藝節目請了現場觀眾上台的感覺，十分尷尬，「知道要求婚了為啥還要把眼睛蒙上，配合演出嗎？」甚至感覺整件事不是被求婚，「而是奚夢瑤受邀出席自己的求婚典禮」。

猷君其後跪地求婚手持的名牌LV戒指盒，同樣成為網民焦點，在網上瘋傳的照片中，可見盒上寫有「小明，你覺得咱兩有可能在一起嗎？」並畫上「YES」及「NO」的方格讓女方剔選。不少網民笑指猷君似是以塗改液畫花名牌盒，令LV瞬間變成「十元精品店的小禮盒」，又稱猷君畫蛇添足，「文字讓尷尬升級」、「窒息的審美」。

（微博）

不少內地網民笑指二人是「鄉村愛情故事」，事關不少場面娘味甚濃：