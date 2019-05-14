千層蛋糕逐層搣開食　另類食法引無窮恥笑　網民：咁要食到幾時？

做工繁複才能營造出豐富層次的「千層蛋糕」，一直以來都是熱門蛋糕品項，從紐約來的貴婦下午茶更是光靠它就稱霸全球甜點界！不過最近就有一名網友上網發問「這食物到底是誰發明的」，因為他的吃法實在太特別，讓網友們也噴笑狂歪樓啦！

台灣有網民以「一片一片撕吃」的方式，進食千層蛋糕。（Facebook「爆廢公社二館」圖片）

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原PO撕起最上層的蛋糕皮抱怨：

一片一片撕起來吃，要吃到甚麼時候啊

好啦先不管原PO到底是不是惡搞，但他既然誠心誠意的發問了，網友們當然要認真的回答啊！

每一層都可以不同吃法啦！

「這要撕起來再捲起來拿去炸的蛋捲啦！」、「我都當蛋餅吃」

忘記買料了啦！

「這是潤餅皮啦」、「這是春捲皮啊，啊你的內餡嘞」、「沒有附蔥跟鴨肉怎麼包啦」、「其實還要加工包烤鴨啦」

那是多人分享餐啦！

「這是給很多人一起吃的～邊緣人就要自己慢慢一張一張吃了」、「當然要一人一片啊，不過如果你只有一個人，可以考慮一天一片就好，比較不累」

老闆貼心要讓你吃很久啦！

「我偶爾才吃，冰箱那個放快10年還沒吃完」、「復仇者聯盟的好夥伴」、「你也可以切成一絲一絲像魷魚絲一樣慢慢吃呀」、「你吃錯了，是要切一切，然後再全部疊在一起，那可能才有千層」

圖為千層蛋糕示意圖。（Getty Images／視覺中國）

大家真的是來亂的啊！雖然大部分的人都知道，千層蛋糕的正確吃法就跟一般蛋糕一樣，是切成三角形，主要是享受一口咬下層層堆疊的口感啊～但沒想到原PO這一個「錯誤吃法」反而讓網友驚豔想學了！

「原來這才是正確的吃法」、「真聰明一片一片吃」、「很麻煩對不對！我可以幫你處理這個麻煩！」

不知道大家會不會想嘗試看看呢？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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