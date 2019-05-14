【中美貿易戰】傳中餐廳收美籍客25%關稅　衝出國際惹Reddit熱議

中美貿易戰繼續惡化，自美國於上周五（5月10日）起正式對2000億美元中國貨徵收25%關稅，其後中國於昨晚（5月13日）公布，由今年6月1日起將對美國600億美元入口貨品徵收5至25%關稅，受貿易戰影響，多地股市都應聲向下。 近日網上流傳一張照片，一間相信位於中國的餐館拉起橫額，以簡體字及英文寫着兩行字，指美籍遊客用餐時需加收25%「關稅」，如有不便「請諮詢美國大使館」。其實有關句子早於去年4月中美貿易戰出現首波關稅時，網絡已流傳不同場所出現類似照片，而且句式一模一樣。今次圖片再次被網民熱傳，而且「衝出國際」，惹來Reddit網民熱議，更有人以學術角度解構事件，指關稅原意是提高外國入口貨品售價，提高本地貨品競爭力，事件中的中國餐廳卻反其道而行，笑言「十分有趣」。

網上流傳照片，有餐廳表示將向美籍客人收額外25%的關稅。（網上圖片）

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從相中可見在一間中國餐廳的門口位置，天花板掛了一幅紅底白字的橫額，上面寫着「即日起，凡美國國籍遊客用餐時須加收25%關稅，煩請知曉！若有不便，請諮詢美國大使館」。上述中文句子在橫額下方亦有英文翻譯，部分字眼並不準確，文法有誤，相信是透過網上翻譯而得出英文版本。

餐廳收關稅的照片被轉載至外國討論區Reddit，不少網民都批評相關做法，更有人以學術角度解構事件，指關稅原意是提高外國入口貨品售價，提高本地貨品競爭力，事件中的中國餐廳卻反其道而行，笑言「十分有趣」。

香港討論區亦有流傳該張照片，很多人指出根本美國遊客數量有限，「唔好講笑啦」、「根本就無外國人幫襯，扮X晒嘢想多啲人幫襯」。另外亦有人指出，不少華裔人士都持有美國國籍，提醒餐廳需要小心檢查食客身份。

事件引來不少網民討論，不過大多都批評餐廳做法不當。

中美貿易戰：特朗普從競選到當選美國總統，一直打着「美國優先」旗號，而且不時猛烈抨擊中國。（路透社）

其實圖中句子在去年中美貿易戰出現首波關稅的時候，已經在網絡流傳，當時使用該句句子的是廣東東莞隱賢山莊，該山莊亦承認自己曾經發出通告，表示向美籍遊客的門票加收25%關稅。

（綜合）