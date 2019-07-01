教化學靠唱《無間道》？中學男教師組男團「出道」　仲扮臥底拍MV

林伯強本來是一名普通的中學物理老師，因為把物理知識點編成朗朗上口的歌曲來唱，意外成了一個網紅。他自己是香港人，選取改編的歌曲都是經典粵語金曲，理科學習本來枯燥無味，昏昏欲睡的學生聽了他的歌立刻提神醒腦，「唱兩分多鐘的歌，知識點全部進入腦子裏，考試成績也能提高。」2017年，他的唱歌學習法拿了香港青少年科技創新大賽一等獎，2019年，他又成功加入了香港作曲家及作詞家協會，正式成為了一名音樂人。「當老師和當歌手，是我小時候的兩個夢想，現在夢想都實現了，我覺得我就是追夢人的一個典範。」 自述：林伯強 編輯：莫竣威

一個物理老師的音樂夢（A Physic Teacher has A Dream For Music）

我教物理教了十六年了。寫這種科學教育歌曲是從五年前開始。慢慢累積到現在，有90多首作品。絕大部分都是改編自上個世紀九十年代以來的港台粵語金曲，把物理的知識點融入到歌詞當中。目的當然就是吸引學生學習物理，激發他們的興趣。聽兩分鐘的歌就可以溫書了，知識點全部進入到腦子裏面。

絕大部分都是改編自上個世紀九十年代以來的港台粵語金曲，把物理的知識點融入到歌詞當中。（一条提供）

初中學習物理科，光的性質第一課／光以直線來傳播，不懂轉右或轉左……入射角等於反射角，反射定律好準確／入射角大於臨界角，全內反射是光學。

這首《激光中：物理篇》是我改編的第一首科教歌，改編自已故歌手羅文的《激光中》。《激光中》是第一支粵語rap歌曲，一出來就被評為「香港十大勁歌金曲」，梅艷芳也唱過。原來的歌詞乍一看好像也和「光學」有點關係：

光加熱就等於火，火加歌就等於我／若我與歌再加上你，溫度將提高更多

其實是用了比喻的手法，講的是一對男女的激情邂逅。我就順水推舟，把歌詞徹底改成講物理光學的內容，融入了光的反射、折射定律的知識點。我把歌曲發佈在社交平台，學生看了之後反響很大，很喜歡，很多留言正面評價。甚至當着我的面唱出來，還整天跟我說：「阿Sir，我會唱這首歌。」測驗的時候，有同學把歌詞默寫到答卷上，「入射角等於反射角，反射定律好準確」。問題也答對了，分數就拿到囉。

與化學老師李偉瀚組成“科創李林”組合。（一条）

與化學老師組成男子組合「殺入樂壇」：

氧化鋅於水里面會往下沉／遇到碳有反應可變做鋅／熟鐵加碳，燒鋼要謹慎／超級高溫、齊來煉金

這首歌叫《齊來煉金》，改編自張國榮的《沉默是金》。歌詞講的其實是化學的相關知識點，是我和另外一位化學老師一起創作的。我開始創作物理歌之後，發現是一個很好的教學手段。兩節課80分鐘，學生上課的時候很容易睡着，打不起精神來。我一看，他們開始不專心了，馬上清唱一段，《激光中》、《黑洞》等等。學生立刻就回過神來了。

可是學生們也是喜新厭舊的，「阿Sir，很厲害哦，有沒有新作？」就驅使我去想辦法改編其他的學科的歌曲。我就想寫化學歌。但是化學不是我的專業，歌詞內容萬一不准確，豈不是就沒有說服力？還會出醜。我就在facebook上找，結果找到在另一間中學教化學的李偉瀚老師，人稱Chemsir。

我們組了一個男子組合， 2017年出道，叫「科創李林」。這個名字其實也是二次創作。1980年代，台灣有一個很有名的男子二人組合叫「優客李林」，「李」是李驥，「林」是林志炫。那我們的「科創李林」，「李」是Chemsir，「林」就是我，我們從事的是科學創意的推廣工作。《齊來煉金》的歌詞就是Chemsir不停地雕琢出來的。我們總共寫了6、7版，才有現在面世的這個版本。

兩位老師為拍攝MV使出渾身解數。（一条）

歌曲講述的是一段淘金的經歷：主角因為沒有學好化學知識，「鋁納鉛竟當做是銀」，差點錯失了寶藏。我們也想通過這首歌，勉勵學生好好學習，要做個有用的人。一個很有名的香港填詞人，聽了這首歌以後私信我，說這首歌的歌詞非常贊：「氧化鋅於水里面會往下沉，遇碳有反應，可變做鋅。」他說這句太爆了，「我都寫不出來的，是一個真實的化學還原反應。」也正是《齊來煉金》這首歌，使我們「科創李林」在網上一炮而紅，我和Chemsir接受了很多傳媒的採訪，成為學界裏面的網絡紅人。

變成「網紅」我很懵

我寫的這些歌曲，最開始只是在學校裏面流傳，社會上知道的人很少。一下子變成網紅，我真是又驚又喜，但很快又變成了擔心。所謂「人怕出名豬怕壯」，學校高層知道了，會不會說我不務正業？老師是一個傳統職業，給人的感覺是要斯文、嚴肅，要為人師表，我這樣子，會不會被認為影響了學校的形象和名聲？

我馬上把自己在社交平台上發布的視頻由「公開」為「僅自己可見」，還連夜打電話給學校管理層去解釋，說：「不好意思，我不是故意的，都是人家轉載我的視頻。」結果是我想太多了。網上的留言，大部分都是正面的，說這個老師很熱心，很有創意，很熱血。學校高層也說沒事，只要不影響學校的工作，以後謹慎小心點就好。從此以後，我才放下心頭大石。我終於可以安安心心去做個「網紅」了。

林Sir的Youtube頻道有超過100首原創歌曲。（一条提供）

為了寫歌，7天7夜不睡覺

2018年，電視劇版的《無間道》在香港熱播。我們藉着這股熱潮，把梁朝偉、劉德華演唱的《無間道》，改編成了一首物理歌《無重量：物理篇》。這首歌講的是太空人上到太空後，身處無重力狀態下的物理現象。

明明我已跌入無重／浩瀚極無量／異空中的境地／來尋覓路向／明明我已進入無重／消失重量，我不懂數值和向量……

為了創作歌詞，我們每晚工作到凌晨兩三點，連續七天七夜幾乎不睡覺。《無間道》最經典的台詞是：「我以前沒法選擇，我現在想做個好人。」我們就改編成：「我現在只想做個太空人。」為了增強歌曲傳播的娛樂效果，我們還給這首歌拍了MV。當時電視劇《無間道》馬上要播大結局了，我們想趕在大結局之前，發布我們的MV。於是，大年三十那天，別人都放假休息了，我們到油麻地去拍攝。因為想盡量模仿《無間道》的風格，我和Chemsir穿着西裝，化身「臥底」，在油麻地警署、天台、小巷裏面「扮鬼扮馬」。拍了足足一天，大概十個鐘頭。回來之後進錄音室錄音，剪輯，做後期。用的都是非常專門的技術，都是我們自己掏錢。

一邊唱歌，一邊學習

如果你問我，同樣是教科學知識，在教室裏面拿着書本的傳統教學容易一點，還是唱歌教學容易一點。那肯定是前者舒服又簡單。但是我跟ChemSir都發現一個問題：現在的學生跟以前的不一樣。他們一出生，從小學開始，已經機不離手，接觸的就是社交平台——facebook、微博、抖音、微信朋友圈等等。老師講，學生聽的傳統的教學方法，效果其實慢慢在衰退。

我們這種唱歌教學法，可能反而更加適應他們日常溝通和接收信息的方式。我們也確實發現，有一些學生因為唱這些歌曲，學習樂趣增加了，成績也好轉了。同樣的測試卷，分數出來之後，拿高分的人多了很多。有的人甚至以後也選擇了修理科方面的專業。教師的初心，就是想將一個學科的知識最有效地教授給學生。未來其實我希望，我們這個團隊能夠繼續擴大，現在有了物理和化學，還可以再多一個生物老師，那麼「理化生」就都齊了。

而且，既然唱歌可以學理科，那麼學數學是不是也可以？還有語文、地理、人文學科範疇，是不是都可以？我希望這個唱歌教學法，未來能夠推而廣之。

從小我就想當一個音樂家

其實從小我就對音樂非常感興趣。上學的時候因為成績好，所以順理成章就學了物理。畢業之後當老師的時候，我其實第一年先是去小學教了音樂，拿着結他和小朋友們一起唱歌，分享我喜歡的音樂。讀小學的時候，我已經開始寫歌。到現在加起來，應該有接近200首的作品。創作上我做過很多嘗試，寫過勵志歌、情歌、兒歌，甚至那些節日歌——聖誕歌、新年歌，甚麼都寫。

寫完以後就發佈到網上，希望獲得網友的關注。但是所有視頻點擊量都很少很少，一般就是100、200。為甚麼寫那麼多歌，都沒有得到甚麼迴響呢？後來我想通了，我不是一個全職、專業的作曲填詞人，就算我寫多少情歌，都不會比得過林夕吧。就算我寫多少兒歌，也比不上香港兒歌之父韋然吧。我沒有理由用我的弱項去跟別人的強項去比較。於是我思考有甚麼特徵是我有，別人沒有的。一下子就想到了物理老師這個身份。香港好像真的沒有教師去寫關於科學教育的歌曲。於是2014年我就開始嘗試，把流行曲進行改編，一直就做到現在。

我每年都開20場「演唱會」

寫這些科學教育歌，其實也滿足了我自己的一點點表演慾。我所在的學校年年都會搞一些聯歡會，聖誕聯歡會，新春聯歡會等等，都會有一些表演環節。除了學生表演之外，我也會上台去唱。學生們會拿着熒光棒，開着手機的手電筒燈光，一起搖手打拍子，有一些人甚至一起來唱，有一些尖叫：「哇，林Sir，林Sir」。我從小比較喜歡表演。中學的時候開始學習樂器，每一年的校內音樂比賽我都不會缺席，要么參加合唱團表演，要么是獨唱、樂器演奏，總之不放過任何一個表演機會。現在我每年都會開很多次「演唱會」的。在學校裏面、在社區會堂、在老人院、幼兒園都開過，甚至還去了很高級的香港文化中心，進場全部都要穿西裝。我的觀眾很多元化，學生、老人都有，甚至大學教授都是我的粉絲。

小人物也能實現夢想

周星馳的《少林足球》，其中有一個小人物「醬爆」，他有一句經典對白是：「我從來沒有放棄成為一個偉大作曲家的理想，在這個moment，我要爆了。」我覺得這句話，現在就在我身上實現了，我一個小人物，也能實現自己的夢想。我有兩個女兒，大女兒已經7歲。她非常的喜歡彈琴和唱歌，也非常喜歡登台演出，有的時候我會帶她一起演出，同台父女合唱。我自己年輕的時候時候，玩音樂總是沒結果，所以我想栽培她，給她創造更多的機會，希望她不要好像我一把年紀才能在音樂上被別人所接受。不過，跟她一起演出，她的掌聲永遠比我多，搞得我都有點妒忌了。我相信她會繼承我吧。我唱歌教科學，都能當網絡紅人。我的女兒她如果真有興趣，走我的那條路，她一定會比我紅。

（圖片由林伯強提供）

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