稱店舖電閘聲太大被「嚇親」　港女拍門鬧足10分鐘再向客服投訴

任職服務業的打工仔不時會遇到無理投訴，工作久了或許會習以為常，但「沒有最無理，只有更無理」，有任職零售業的網民近日就分享因閂舖落閘聲太大而被投訴的經歷，引起網民熱議。

有任職零售業的網民分享因閂舖落閘聲太大而被投訴的經歷，引起網民熱議。（示意圖，非涉事店舖／資料圖片）

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該名任職零售業的網民自稱「小丁」，早前投稿至fb專頁「西客之道」，稱有一晚於公司如常收舖落下電閘，突然有名女子走近拍閘，小丁以為對方是「落咗閘又想入嚟買嘢嘅人」，遂向她說：「收咗舖啦，聽日早啲啦。」沒料到女子即回應：「我梗係知你收咗舖啦！」

小丁遂問女子拍門原因，對方即不滿稱：「你地落閘落得太大聲，嚇親我呀！」令她驚訝又無奈，完全不懂反應，「你個咩玻璃心可以連落閘都嚇親你呢？」因小丁任職的店舖使用電閘，以固定速度下降，比手動鐵閘的聲音更小，而且落閘時她看到該女子「一路企喺隔咗兩三米遠嘅位置」，不明白她為何會「嚇親」。

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樓主稱女子不但拍門大罵，更向公司客戶服務部投訴。（示意圖，非涉事店舖／資料圖片）

不過小丁為了息事寧人，亦向對方指「下次會小心啲」，但女子竟感不滿，之後更於門外發難，「隔住道閘鬧咗我10分鐘先肯消失」，而小丁亦只能隔着透明的閘門望着該女子「埋數」。

原以為事件已告一段落，小丁卻指事隔兩日後收到客戶服務部同事電話，指該女子就當晚事件投訴，幸同事亦明白事理，確認店舖使用電閘，不會發出過大噪音後，只對小丁說了一句「辛苦晒啦」便沒再追究，令她只能抱怨指「就係多得呢類咁嘅死八婆先會令到全世界都以為香港嘅女人都係智障」。

網民看過事件都感無奈，直指拍門女子無理取鬧，「電閘無咩聲㗎喎」、「電閘都可以嚇親佢，咁手動嘅咪嚇死佢」；又建議樓主可以「開返少少個閘，再關多次畀佢聽！再唔走就再重複」，「叫佢過嚟幫手落閘囉，不過最緊要記得落到地下發出聲響嗰陣時話返佢咁大力想嚇死人咩」。

（fb專頁「西客之道」）