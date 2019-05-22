陝西少年辭職自學CG　憑西遊記版變形金剛片爆紅　月入3千變6萬

許多人第一次看到趙文做的特效短片，都會不由發出一聲驚嘆：哇，這麼真？幾乎跟電影裏一樣！ 這位秦嶺大山裏的90後小伙兒，通過自學3D動畫設計，製作出細節逼真的柯柏文、Iron Man等荷李活經典動漫角色，與陝南風情的小城街景相結合，營造出奇詭魔幻的視覺效果，在網絡短視頻平台吸粉500多萬，不僅被讚為奇才，還收入不菲。

攝影 & 視頻：登登 編輯：谷水（中國人的一天）

一邊是荷李活經典動漫形象，一邊是陝南小城的中國鄉土景觀，陝西省商洛市柞水縣90後小伙趙文，利用電腦特效在短視頻中將柯柏文、Iron Man以及西遊記裡的孫悟空、豬八戒等人物變形組合，穿街走巷打鬥或插科打諢搞笑而走紅網絡，吸粉500多萬。

父母從最初的不理解，說他不務正業到現在不僅默默地支持他，還給他出謀劃策。同學朋友也從最初的質疑，到現在以他為傲，還讚美他是個奇才。

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柞水縣位於秦嶺南麓，這裡素有「九山半水半分田」之稱，是一個安靜怡人的山區小城。然而在趙文的短片裡，柞水縣卻時常上演著荷李活電影裡的火爆場面。許多網友也是通過他的短片，才知道這個藏在山中的城市。

趙文出生於1992年，在西安上的大學，學的是新媒體專業，因為業餘時間喜歡動漫，他就經常研究動漫方面的知識和製作。上學時的趙文興趣愛好廣泛，在研究動漫之餘，他還和同學組建了樂隊，經常參加陝西省和西安市組織的大學生藝術文化活動。

2011年大學畢業後，趙文很聽話地按照父母的意願，從西安回到老家柞水，找了一份在當地人看來是很穩定的工作，如果沒有什麼意外，他的人生軌跡或許跟他父親一樣，在這個山區小城度過安安穩穩的一生。然而父母眼中的穩定工作，在趙文看來卻是相當枯燥乏味，並不是他心裡想要的狀態。閒暇之餘，他經常約上三五個好友，借來攝像器材，在縣城拍一些小視頻，然後做一些動漫效果，有時還接一些商業活動。長此以往，趙文覺得相比本職工作，一直以來的興趣愛好才是自己想要的生活。

於是，一年後，趙文選擇了辭職，專心幹起自己喜歡的三維動畫設計，拍攝視頻製作特效。辭職初期，家人覺得他不務正業，放棄這麼好的工作。同學朋友也覺得他是玩玩而已，收入從哪來，愛好能當飯吃？面對各種反對和質疑，趙文也迷茫過、曾想到放棄。但他從內心還是想把動漫做成一個讓大家刮目相看的產品，經過不斷的努力和嘗試，現在他終於算是小有成就了。

趙文最初的短片，主要把荷李活電影裡的經典角色，比如柯柏文、大黃蜂、Iron Man等重新解構，場景人物置換成中國的。發佈到網上短視頻平台後，引起很大反響，很多網友想像不到，這些惟妙惟肖的變形過程，是出自一個自學成才的業餘設計師之手，粉絲開始與日俱增。

隨著製作深入，趙文感覺，諸如變形金剛、Iron Man始終是西方動漫角色，能不能利用中國文化的IP，製作一些有自己特色的內容。於是他開始構思，把西遊記中的孫悟空、豬八戒、沙和尚這些神仙形象與變形金剛相結合，推出以「鋼鐵西遊」為主題的短片，不同劇情的角色在同一場景中呈現，或追逐打鬥或整蠱逗趣。這種穿越式的大膽嘗試和創新，讓網友們耳目一新，贏得了好評。

現在趙文團隊包括他本人一共3個人，一位負責製作、建模、材質，一位負責動畫、動漫製作合成，還有一位女同事主要負責運營推廣。柞水縣一個創業孵化基地，看到他們前景可期，還免費提供了辦公場地。

看似只有短暫幾分鐘的特效視頻，背後製作也是一個很複雜的過程。從前期的創意靈感、劇本構思、到分鏡頭腳本確定，接下來要考察哪裡適合拍攝，場地確定下來後，還要等到合適的天氣，才能帶上需要的道具開始拍攝，一般一個鏡頭要反覆拍攝好幾遍才能達到理想的效果。視頻素材拍攝完畢後，還要再慢慢篩選，進行後期製作，根據實景拍攝的情況，結合動漫形象和角色，進行合成、配音、音效的處理、再輸出成品。

趙文說，現在最大的難點在於後期製作這一塊兒，一個腳本的確認，前期會拍攝大量的素材以及空鏡頭，有一些鏡頭的角度和環境比較複雜，後期還要細化和調整，然後對現場拍攝的人物進行摳像，一幀一幀的摳出人物的外形。一般一秒鐘的視頻大概就是30幀，一幀一幀的摳非常的耗費時間。一般一個視頻前期的準備到拍攝製作，再到成品，每天工作8個小時，需要一週的時間才能完成。

趙文目前在網絡短視頻平台的粉絲已經超過500萬，獲得的收益也非常可觀，以前在單位上班期間，每月也就三​​四千（人民幣，下同）工資，現在通過網絡流量變現和商業廣告，每年能帶來7、80萬的進帳，拍攝裝備也從過去借親戚朋友，到現在非常專業化。

趙文的車裡，擺放著他喜歡的動漫模型，也正是小時候對這些動漫形象的著迷，讓他最終把愛好變成了事業。趙文說，現在每天私信聯繫他的網友很多，來自全國各地，有想來學習的，還有湖南電視台想邀請他加入團隊運營。去年還有一位雲南的網友開車兩天，來到柞水縣和跟他學習製作動漫。不過經過2個多月的學習，動漫並沒有那位網友想像的那麼簡單，加上他家裡的緣故，就中途回去了。

趙文車上的美國隊長、雷神及Iron Man模型。（中國人的一天提供）

空餘時間，趙文還會擺弄一下結他，其實結他唱歌也是他的強項。現在事業做得很順利，趙文的父母雖然沒有正面誇他或者表揚，卻也在背後一直支持著他。趙文說，他的父親還經常給他說，應該把家鄉好好拍一下，讓更多的人知道這裡。他的同學朋友也以他為榮，經常在朋友圈轉發他的動漫作品，還誇他是個奇才。這些鼓勵，對於趙文不僅是認可，更多的也是鼓勵和鞭策。

趙文還非常喜歡小動物。對於未來，趙文希望能把團隊做的更大一些，更專業一些。也會利用自己熟悉的動漫知識，把大美陝西宣傳出去，通過特效視頻的形式宣揚出去，讓更多的人知道中國文化，喜歡中國文化，也讓他們知道，變形金剛也可以這麼有中國味兒！

【本文獲「中國人的一天」授權轉載。「中國人的一天」由騰訊圖片出品，聚焦普通中國人的生存狀態和喜怒哀樂。】