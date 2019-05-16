大懵老公褲藏銀紙誤放洗衣機　台妻充公當收「洗衣費」

撰文：聯合新聞網
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大家有沒有被媽媽或老婆唸過，褲子丟下去洗之前，要把口袋東西拿出來呢？有位網友就在爆笑公社分享，自己在洗衣服時常常因為老公沒有把口袋先掏乾淨，總是能得到「高額洗衣費」，引發網友們熱烈的討論！
台灣有女網民指，她時常在洗衣機發現老公沒事先拿出的銀紙，笑言這是「高額洗衣費」。（Facebook「爆料公社」圖片）
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了解老婆愛洗衣服的理由了（？）
「別人的老公總不會讓人失望」
「另一種寵妻的體現」
「難怪我老婆私房錢越來越多」
「都跟你們說過幾百遍了！衣服要自己洗！不要給老婆洗，不要讓她們太累」
「洗衣服是肥缺」
「洗衣服的工作還真好賺啊，哈哈」
許多老婆們也貼出「洗錢」照（按圖放大），讓網友們大嘆：原來錢就是這樣進到老婆口袋的！
幾家歡樂幾家愁
「我們家只有攪碎的發票」
「我也想洗一下啊～每次都洗到衛生紙，還要重洗，哭哭」
「為什麼我洗那麼多次都撿不到」
「我都沒有這樣的老公」
「好老公，我老公只會留衛生紙跟發票給我洗」
給老婆「洗錢」的真正目的原來是...
「故意放點零頭給妳，整疊的妳才不會找」
「這是零頭！電燈開關撬開才是寶藏」
「給你點甜頭，大筆的藏在別的地方，所以別天真了」
這...根本宮鬥劇啊！沒想到夫妻都各有陰謀啊XD不過光是洗衣機就這麼多張，就算沒找到大筆的也值得啦！
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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