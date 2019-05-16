鳥媽媽佔領電單車築巢生蛋　台網民集氣求車主棄車「讓牠生」

台灣房價高，許多人大嘆買不起房，現在就連小鳥也找不到合適的房來築巢，竟然就直接在機車置物槽內築巢！！一名網友在爆廢公社PO文分享，他才一個多星期沒騎電單車，沒想到置物槽就被小鳥霸佔，還下了4顆蛋，讓他整個大傻眼……

台灣有網民沒開電單車一段時間後，發現車上置物槽被小鳥霸佔築巢。（Facebook「爆廢公社」圖片）

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當現成爸爸了～～記得幫鳥媽媽做月子喔！

「好好照顧他們母子」 「月子記得做好做滿」 「恭喜當爸爸了😂」 「可以算在外面的小三連孩子都有了的概念嗎？」 「進度超快，一個多星期就有老婆小孩」 「先作一下親子鑑定」 「他會在你車上傳宗接代的😂」 「寶寶生出來記得要辦桌哦」

載妻小兜風去

「可以帶他們去環島」 「出遊囉」 「搭順風車的可以載他們去兜兜風」

讓鳥媽媽生！網友幫請命(^人^)

「別打擾牠吧！忍耐幾天再騎」 「就讓給牠了啦～～～～」 「你辛苦一點搭公車或走路了」 「讓她生！讓她生！」 「半個月不要動車，等翅膀長好就會飛走了」 「給他住下來吧」 「你不能動喔！不然鳥兒找不到小孩」 「順便顧車啦 你要感謝牠」 「好人做到底～幫忙蓋個遮雨棚吧😂」 「你的車養了一家人，這是好事💪😂」

▼▼還有網友也分享被築巢在車殼內、冷氣機內、信箱內..（按圖放大）▼▼

小鳥可以築巢的地方變少了...

「能築巢的點都沒有～開發過度了～要多種點台灣種類的樹～～」 「這不是好事 代表他連下蛋的地方都沒有了」 「樹太少了，連築巢的窩都沒有了，最近看到很多鳥是築巢在紅綠燈具上，覺得我們都市真的綠地太少了」

由於反應實在太熱烈，加上大批網友紛紛替小鳥一家人跪求「棄車」～原PO也回覆，不會去驚動小鳥，會等鳥兒離開再清理！讓人不禁大讚好心會有好報👏👏

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