魚皮造陰道　全球首名變性人接受手術：「第一次覺得像個真女人」

巴西一名化名馬朱（Maju）的女子20年前接受變性手術，其後陰道變窄並塌陷，致無法享受性生活。上月23日，馬朱在再次接受手術，醫生為她置入仿製成陰道的魚皮，成為全球首名接受類似手術的變性人，她說對術後效果非常滿意 ，「這是我一生首次感到完整，像個真正的女人一樣。」

術後需用「棉條」支撐半年

35歲的馬朱在1999年接受變性手術，但10年前開始陰道變窄變短，甚至坍塌。由於行房太痛，馬朱寧願完全放棄性生活，得悉有醫生能用吳郭魚（tilapia，又名羅非魚、非洲鯽魚）的魚皮製成人工陰道，她決定一試並在上月23日接受手術。

主診醫生貝澤拉（Leonardo Bezerra）首先在馬朱下體剪出開口，然後放入包住管狀模具的魚皮，6日後貝澤拉再將模具換成矽膠製的「大型棉條」，支撐陰道壁半年以免其閉合；魚皮最後會被人體吸收，加速傷口癒合並轉化成類似陰道的組織。

醫生首先在馬朱下體切出開口，然後放入包住管狀模具的魚皮。（影片截圖）

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可減低排斥和感染風險

馬朱在手術後說：「我對效果感到非常興奮，人生首次覺得完整，像個真正的女人一樣。」貝澤拉也說病人康復進展良好，「她行動自如，沒有疼痛，能正常小便，我們相信幾個月後她就可以進行性行為。」

貝澤拉指出，許多變性人也會遇上陰道變窄的問題，因為傳統手術會移除陰莖內部組織，將皮膚向內翻成陰道，收入尿道和直腸之間；而病人通常也會接受荷爾蒙療法，導致陰莖和睪丸組織萎縮，所以由陰莖構建的陰道亦會變小。

手術用的魚皮先經特別清洗和消毒，然後再用輻射殺死所有細菌，處理完的魚皮沒有鱗片或味道，就像一塊凝膠。吳郭魚皮像人類皮膚一樣堅韌和有彈性，而且富含膠原蛋白，可以刺激細胞生長並促進傷口癒合，大大減低術後排斥和感染的風險。

（綜合報道）