「我以後不可利用任何原因回家跟爸爸拿錢」。台灣一名女網民在網上分享一張「影響我一輩子陰影的紙」，表示父親在她中學時候另娶他人，要求仍是中一的她和小四的弟弟，在紙上簽名蓋手印，保證不會向父親要錢。20多年後，樓主重看舊物仍未能釋懷，狠批不負責任的父親「是什麼心態」。不少網民鼓勵樓主自強，又指「妳以後也不用養他，照顧他。那張紙要留下當證據」。

台女網上自爆小時候被父親強迫「簽約」，留下一輩子陰影

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該名台灣女網民在facebook「爆怨公社」貼出這張「合約」，圖中可見紙上寫上「我陳xx以後不可在（再）利用任何原因回家跟爸爸拿錢」，還打了指紋和簽名作實。樓主解釋，當年她只有中一，弟弟只是小四，由於父母小時候已經離婚，父親另娶他人，「他不希望我跟弟弟在回家拿錢，叫我們寫」。

她曾經以為這張讓她一世留有陰影的紙已經不見了，但近日又有人拍照給她，還笑說：「我卻感到又驚又喜，怎麼到現在沒有被銷毀，竟然還留着那麼丟自己臉的紙」，她指寫這些時根本什麼都不懂，也不明白父親叫兩個小孩簽名、打指紋「是什麼心態」。

不少網民看過帖子後都認為這個父親不負責任，「不配當父親」、「他老的時候要求你扶養他的時候......這張是證明他沒扶養你長大」、「這可以當證明他沒有盡到養育責任，好好保管」、「是他現任老婆怕你去要家產嗎？」，亦有網民關注法律效力，「叫小孩寫這些根本沒有法律效力」、「搞笑協議，真的不理他也不能拿妳們怎樣」。